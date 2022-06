Neuer General Manager im Aiden Steyr

Im Sommer 2021 wurde das Hotel als erstes der Marke Aiden by Best Western Hotels & Resorts in Österreich eröffnet. Das neu gebaute Lifestyle-Hotel verfügt über 90 Zimmer und große, öffentliche Bereiche in einem regional angepassten Designkonzept. Eine Bar als Mittelpunkt einer großen Lobby und Lounge soll als Treffpunkt für Gäste und Locals dienen.

Geführt wird das Haus nun von Mark Huber. Vor seinem Wechsel leitete er das ibis Styles Wien Messe Prater. Parallel war der gebürtige Wiener für verschiedene internationale Neuprojekte verantwortlich, wie etwa für das ibis Styles London Seven Kings in Großbritannien oder das ibis Styles Arnhem Center in den Niederlanden. Huber blickt auf über 26 Jahre in der Markenhotellerie zurück, unter anderem bei Accor, Novotel oder Mercure.