Neuer Flughafen im Norden Norwegens soll Tourismus ankurbeln

Im Norden von Norwegen möchte man den Tourismus ankurbeln. Die kleine Stadt Mo i Rana, die in der Region Helgeland am nördlichen Polarkreis liegt, zählt gerade einmal 19.000 Einwohner.

Vor allem bekannt ist die Region für wunderschöne Spots zum Kajakfahren oder um die Nordlichter zu betrachten – dennoch bleiben die Touristen aus. Dies soll sich allerdings künftig ändern. Wie Avinor AS, Norwegens größter Eigentümer von Flughäfen mitteilte, soll noch in diesem Jahr mit dem Bau eines neuen Flughafens begonnen werden. Der bisherige Flughafen bietet mit seiner 799 Meter langen Start- und Landebahn aktuell nur wenig Platz für regen Flugverkehr. Der neue Flughafen soll laut Angaben des Online-Portals Aerotelegraph eine 2200 bis 2400 Meter lange Start- und Landebahn besitzen.

Der Flughafen dient aber einen weiterem Zweck, als Touristen in die Region zu locken. Auch sollen so die Bewohner der Gegend besser an den Rest des Landes angebunden werden. Der Bau soll vier Jahre nach Baustart abgeschlossen sein.

PA/ Red.