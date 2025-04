Neue Waldzauber-Küche im Waldhof Fuschlsee Resort

Das Restaurant Gütl Stub’n im Waldhof Fuschlsee Resort führt eine neues Menü ein, um die Gäste mit der Natur des Waldes zu verbinden.

Waldzauber-Küche

Das Waldhof Fuschlsee Resort bietet nicht nur Hotelgästen, sondern auch externen Besuchern eine Einladung, den Alltag hinter sich zu lassen. Küchenchef Giuseppe Lopez führt mit seiner neuen Waldzauber-Küche auf eine Reise durch die unberührte Geschmackswelt des Waldes. In seinen Kreationen spielen wilde Kräuter, aromatische Harze und duftende Nadeln eine zentrale Rolle und verleihen jedem Gericht eine naturverbundene Note. Zitrusfrische Tannennadeln, süße Zirbenzapfen und würziger Thymian sollen hierbei die Jahreszeiten spürbar machen. So wird das Kochen im Waldhof Fuschlsee Resort zu einer Symbiose aus handwerklicher Präzision und der Kraft der Natur. Die Gäste sollen dabei nicht nur den Geschmack des Waldes kennenlernen, sondern auch die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Regionalität in der Küche schätzen lernen.

Genuss und Erholung

Das familiär geführte Hotel bietet ein Frühstücksbuffet, Mittagssnacks und Nachmittagsjausen untertags. Am Abend wird im Restaurant ein Fünf-Gänge-Menü serviert. Der Sommelier empfiehlt dazu Weine aus einem umfangreichen Sortiment. Anschließend kann an der SeeBar bei einem Aperitif oder Digestif der Sonnenuntergang über dem Fuschlsee genossen werden. Das Resort konzentriert sich außerdem auf sein Wellnessangebot. Hierzu zählen Spa, Privatstrand und Hotelgarten zwischen See und Berg. Damit möchte das Waldhof Fuschlsee Resort eine breite Palette an kulinarischen und wellnessorientierten Angeboten bereitstellen. Außer den Wäldern trägt das malerische, idyllische Seeufer des Fuschlsees zu letzterem Ziel bei.

(PA/red)