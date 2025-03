Neue Speisekarte der Mostviertler Feldversuche

Von Ende April bis Ende Mai laden die Gastronomen der Mostviertler Feldversuche zu besonderen Menüs ein. In dieser Zeit werden den Gästen in den teilnehmenden Restaurants Gerichte geboten, die mit regionalen Produkten zubereitet werden.

Kulinarische Experimente

In einer Reihe außergewöhnlicher Menüs, die nach Ostern auf den Speisekarten der teilnehmenden Restaurants erscheinen, steht erneut das Motto der „Feldversuche“ im Mittelpunkt: Kreativität, Innovation und vor allem Produkte aus der Region. Die angebotenen 3- oder 4-gängigen Menüs werden ab Ostern auf den Speisekarten der teilnehmenden Restaurants zu finden sein. In die Zubereitung fließen kreative Experimente ein, die in ungewöhnlichen Kombinationen und neuen Zubereitungsarten zum Ausdruck kommen. Die Menüs, die unter verschiedenen Mottos stehen, bieten eine abwechslungsreiche Auswahl und sind auch in vegetarischer oder veganer Form erhältlich. Zudem können die Gerichte mit Getränkebegleitungen, wie regionalen Weinen oder Birnenmost aus dem Mostviertel, kombiniert werden. Die Preise variieren je nach Restaurant.

Teilnehmende Restaurants

Die Menüs werden in den folgenden Gastronomiebetrieben angeboten: ab Dienstag, dem 22. April, im Landgasthof Bärenwirt in Petzenkirchen; ab Mittwoch, dem 23. April, sowohl im Gasthof Hueber in St. Georgen an der Leys als auch im Gasthof Restaurant Kalteis in Kirchberg an der Pielach; ab Montag, dem 28. April, im Gasthaus Nährer in Rassing und ab Freitag, dem 2. Mai, im Gasthaus zur Palme in Neuhofen an der Ybbs. Zu den angebotenen Gerichten zählen unter anderem „Spargel Panna Cotta“ oder „Veganer Miso Kohlrabi“ als Vorspeise. Als Hauptgerichte werden unter anderem „Innere Werte vom Kalb“, „Gedörrter Rehbiltong“ oder „Presskopf vom Mangalitzaschwein“ serviert. Zum Dessert stehen unter anderem „Nackthafercreme mit Erdbeeren“ oder „Milchstrudeleis“ zur Wahl.

Nicht ohne Reservierung

Um an einem der Menüs teilzunehmen, sind Tischreservierungen erforderlich. Diese können direkt bei den teilnehmenden Restaurants vorgenommen werden. Einige der Gastronomiebetriebe bieten auch Übernachtungsmöglichkeiten an, sodass sich die kulinarische Erfahrung mit einem Aufenthalt im Mostviertel verbinden lässt. Die Mostviertler Feldversuche haben sich in den vergangenen Jahren als ein beliebtes kulinarisches Angebot etabliert. In dieser Reihe experimentieren diverse Gastronomen der Region mit regionalen Zutaten und integrieren dabei innovative Produzenten aus dem Mostviertel.

(PA/red)