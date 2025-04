Lisa-Maria Moosbrugger übernimmt die Position der Marketing Director bei Coca-Cola Österreich. Die gebürtige Vorarlbergerin verantwortet künftig sämtliche Werbe- und Marketingaktivitäten des Getränkeriesen im heimischen Markt.

Moosbrugger ist seit 2012 im Unternehmen tätig und war unter anderem als Senior Brand Manager Sparkling für das Limonaden-Portfolio zuständig. Zuletzt arbeitete sie international als Senior Assets Manager, wo sie Partnerschaften mit Fußballgrößen wie Bayern München, Juventus und Liverpool betreute.

In ihrer neuen Funktion möchte die 38-Jährige vor allem die lokale Relevanz der Marke stärken: „Coca-Cola wird in Österreich produziert – das spiegelt sich auch in unseren Kampagnen wider“, betont sie. Highlight wird die baldige Einführung der globalen Kampagne „Teil dein Coke“ in Österreich.

(PA)