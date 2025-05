Neue General Managerin im 25hours Hotel Wien

Das 25hours Hotel beim MuseumsQuartier im 7. Bezirk in Wien steht unter neuer Leitung: Patricia Rzehatschek wurde zur General Managerin des Hauses ernannt. Das Hotel verfügt über 216 Zimmer, eine Dachterrasse mit Panoramablick über Wien sowie mehrere Gastronomiebereiche, darunter das RIBELLI Restaurant und der Kvetch Burgergarten.

Vielfältiger Werdegang

Rzehatschek ist bereits seit April 2022 im 25hours Hotel tätig – zunächst als Food & Beverage Operation Managerin, später als Operations Managerin. Die gebürtige Deutsche absolvierte ihre Ausbildung im Ramada Hotel Berlin-Mitte. Es folgten Stationen im Tiroler Wellness Hotel Cervosa, in der Wiener Gastronomie sowie bei DO & CO. Nach einer achtmonatigen beruflichen Auszeit, in der sie sich unter anderem ehrenamtlich bei der Caritas Wien engagierte, kehrte sie als Standortleiterin ins Paco Restaurant zurück, bevor sie zu 25hours wechselte.

Neue Projekte und Events geplant

Als neue General Managerin möchte Rzehatschek das Hotel gemeinsam mit ihrem Team weiterentwickeln. Geplant ist unter anderem ein Umbau der Lobby im Sommer. Auch neue Eventformate mit sportlichem Fokus sind in Vorbereitung – darunter ein „Yoga & Bali Brunch“. „Ich brenne für die Hotellerie und besonders für den Food & Beverage Bereich – genau deshalb liebe und schätze ich unser Wiener 25hours Hotel so sehr“, sagt Rzehatschek. Das 25hours Hotel beim MuseumsQuartier ist für sein zirkusinspiriertes Design bekannt. Rote Farbtöne, Samtvorhänge und bunte Stoffe prägen die Innenausstattung. Die öffentlich zugängliche Dachterrasse zieht nicht nur Hotelbesucher an. Von dort reicht der Blick über das MuseumsQuartier, den Weghuberpark bis hin zu den Weingärten von Klosterneuburg.

Interne Nachbesetzung

Die Beförderung wird auch seitens der Unternehmensführung begrüßt. Katherina Klimke, VP Operations bei 25hours Hotels, betont: „Patricia kennt das Wiener Haus und unser 25hours-Universum bereits in- und auswendig – umso mehr freue ich mich, dass wir sie aus den eigenen Reihen zur General Managerin befördern konnten. Als bisherige Operations Managerin hat sie das Hotelgeschehen bereits maßgeblich mitgestaltet. Mit ihrer Leidenschaft, ihrem klaren Führungsstil und ihrer Nähe zum Team wird sie das Haus mit frischen Ideen weiter prägen.“

(PA/red)