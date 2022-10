Neue Führung für Moxy Vienna Airport

Fleischer und Streiter folgen damit Michael Dorfer nach. Fleischer, die bereits 2008 das Courtyard by Marriott Wien Prater/Messe als Human Resources Manager miteröffnet hat, bleibt weiterhin General Managerin des Courtyard und avanciert zusätzlich zur Cluster General Managerin.

Bohrer-Weilguny arbeitet bereits seit 2007 für Bierwirth & Kluth in Österreich. Zuerst als General Managerin für das Courtyard by Marriott Wien Prater/Messe tätig, zeichnete sie 2014 für die Übernahme und den Umbau des Renaissance Wien Hotels verantwortlich. In ihrer neuen Funktion als Country Managerin ist Bohrer-Weilguny für die drei aktuellen Hotels sowie für alle in Zukunft zu eröffnenden Hotels in Österreich zuständig. Gemeinsam mit Fleischer ist sie erster Ansprechpartner für alle österreichischen Developments.

„Unsere drei Marriott Franchise Hotels sind bereits sehr gut am Markt positioniert, aber natürlich wollen wir die Rückkehr des Tourismus bestmöglich für uns nützen und mit vereinten Kräften unsere Position hierzulande noch weiter ausbauen“, so Bohrer-Weilguny.