Neue Direktorin des Hotel Daniels Graz

Nach sechs Jahren in verschiedenen Positionen innerhalb der Florian Weitzer Hotels & Restaurants ist Bea Dehlinch nun an die Spitze geklettert und übernimmt die Leitung des Hotel Daniels in Graz.

Steiler Karriereweg

Der Karriereweg der 25-Jährigen ist ebenso ungewöhnlich wie konsequent. Von der Servicekraft zur Führungskraft, mit Stationen an Rezeption und Front Office, immer im Haus selbst oder innerhalb der fünf Florian Weitzer Hotels & Restaurants, zu der das Hotel Daniel gehört. Die gebürtige Wienerin, aufgewachsen in Kirchberg an der Raab, begann 2018 im Service des Hotel Daniel – ursprünglich als Zwischenlösung nach der Matura. Doch aus dem Nebenjob wurde schnell Berufung. Innerhalb weniger Jahre arbeitete sich Dehlinch hoch, absolvierte parallel sogar den Konditormeisterkurs, und sammelte zuletzt als Duty Managerin im Schwesterhaus „Das Weitzer“ zusätzliche Führungserfahrung. Anfang 2025 kehrte sie zurück ins Daniel – und trat dort die Nachfolge von Nicole Siegel an, die in Mutterschutz ging.

Karriere in Rekordtempo

„Es ist schon etwas Besonderes, das Hotel zu leiten, in dem ich meine ersten Schritte gemacht habe“, sagt Dehlinch. Dass sie mit 25 Jahren bereits Direktorin ist, verdanke sie vor allem Fleiß, Ausdauer und einem starken Team. Ihr Führungsstil sei geprägt von Nähe, Kollegialität und dem Anspruch, auch in stressigen Situationen gemeinsam Lösungen zu finden. Eigentümer Florian Weitzer zeigt sich überzeugt von der jungen Führungskraft: „Bea Dehlinch bringt nicht nur Erfahrung und Herzblut mit, sondern verkörpert auch genau jenen urbanen, lässigen Stil, für den das Daniel bekannt ist.“ Dehlinch war bis 2024 aktive Fußballerin – unter anderem in der 2. Frauen-Bundesliga. Ihre Sportkarriere beendete sie nach einem Meistertitel mit den SVK Wildcats Krottendorf. Die Disziplin aus dem Sport, so sagt sie, helfe ihr auch in der Hotellerie. Und auch wenn sie sich damals gegen eine Konditorlehre entschied, blieb die Leidenschaft fürs Backen bestehen – ein Talent, das dem Haus sicher nicht schaden wird.

Weiterentwicklung des Hotels

Im Hotel Daniel Graz stehen unterdessen einige Neuerungen an. Konkrete Pläne wurden noch nicht kommuniziert, doch Dehlinch wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Die junge Hoteldirektorin wird also schon in den nächsten Monaten die Möglichkeit haben, ihre Energie und Visionen im Daniel Graz verstärkt unter Beweis zu stellen und an der Weiterentwicklung des Hauses zu arbeiten.

