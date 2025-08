Neapel-Feeling mit Pizza und Pasta in Mariahilf

In der Otto-Bauer-Gasse 13 in Wien hat nach Komplettumbau das zweite Lokal der Little-Napoli-Familie eröffnet. Betreiber Vage Yeritsyan setzt – wie im Schwesterlokal in der Innenstadt – auf original italienische Zutaten, frische saisonale Produkte und handwerkliche Zubereitung. Das Lokal bietet 45 Plätze im Innenbereich und ebenso viele im großzügigen Schanigarten. Herzstück ist ein Premium-Pizzaofen, in dem Teige gebacken werden, die zuvor mehrere Tage ruhen – für knusprige Ränder und luftige Böden.

Mittags gibt es Pasta-Klassiker wie Carbonara, Tagliatelle mit Rinderragù oder Gnocchi alla Sorrentina. Ab 15 Uhr werden Pizzen serviert – von der klassischen Margherita über scharfe Diavola bis zu kreativen Varianten wie Gorgonzola e Pere. Antipasti-Teller, Bruschetta, Ribollita oder Beef Tatar eröffnen das Menü, Desserts wie hausgemachtes Tiramisu, Cannoli oder Tichy-Eismarillenknödel schließen es ab.

Mediterrane Drinks und Schanigarten-Flair

Die Cocktailkarte reicht vom klassischen Negroni über fruchtige Prosecco-Varianten bis zu alkoholfreien Kreationen. Dazu gibt es österreichische und italienische Weine. Geöffnet ist täglich von 12 bis 22 Uhr, Pizza gibt es ab 15 Uhr.

