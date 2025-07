Nah am Wasser: KOLLERs am Millstätter See

Wer in Seeboden am Millstätter See nach dem Wasser greift, landet unweigerlich im KOLLERs. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel liegt direkt am Ufer, nur wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt, und macht seine See-Lage zum zentralen Erlebnis. Gastgeber Hubert Koller, selbst am See groß geworden, hat mit viel persönlichem Engagement ein Refugium geschaffen, das Wasser, Wellness und Wohnkultur auf einzigartige Weise verbindet.

Herzstück des Hauses ist der hoteleigene Strand mit Relax-Schiff, Sandfloß, Seesauna, Badeinsel und beheiztem Seebereich. Gäste schwimmen im Sommer bei konstant angenehmen 28 Grad – oder genießen das Panorama vom „Orbit“, einer muschelförmigen Liege am Holzdeck.

Zur Wahl stehen 62 stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten, ergänzt durch besondere Rückzugsorte: die Luxus-Bootshaus-Suite „Riva“, direkt über dem Wasser gebaut, vereint Jetset-Flair mit Seeidylle. Wer es noch abgeschiedener möchte, mietet sich in der „KOLLERs Alm“ ein – ein Selbstversorgerdomizil am Tschiernock auf 1.750 Metern Seehöhe, ausgestattet mit Saunahütte, Biotop und Sonnenterrasse.

Ebenfalls neu interpretiert wurde ein Stück Bootsgeschichte: Die MS POTO, ein liebevoll restaurierter Oldtimer aus dem Jahr 1925, kehrte aus dem Exil am Weissensee zurück und startet nun als schwimmendes Zimmer ihre dritte Karriere – exklusiv buchbar für alle, die das Besondere suchen.

Zwischen Seeterrasse und Palmeninsel

Kulinarisch setzt das Haus auf regionale Qualität: Das Frühstücksbuffet variiert täglich, abends serviert Küchenchef Martin Wieser ein sechsgängiges Gourmetmenü. Im Sommer wird vorzugsweise auf der Seeterrasse diniert – oder gleich auf dem Wasser: Beim „Dinner for 2 im See“ genießen Gäste ein exklusives Menü auf einer privaten Palmeninsel, mit Blick auf den Sonnenuntergang über den Nockbergen.

Auch untertags kommt keine Langeweile auf: Neben klassischem Wassersport (Wakeboard, Wasserski, E-Motorboote) bietet das KOLLERs einen hauseigenen Fahrradverleih, Golfkooperationen, eine eigene Fliegenfischerei – und für Ruhesuchende ein umfassendes Spa-Programm mit Panorama-Sauna, Beauty-Treatments und Yogaeinheiten.

Der Millstätter See: Kärntens Wasserjuwel

Mit bis zu 27 Grad Wassertemperatur im Hochsommer gilt der Millstätter See als einer der wärmsten und zugleich klarsten Badeseen Österreichs. Umrahmt von Nockbergen und historischen Villen aus der Zeit der Sommerfrische, bietet die Region zahlreiche Möglichkeiten für Wanderer, Radfahrer und Kulturinteressierte. Besonders beliebt: der 28 Kilometer lange Seerundweg oder der „Sentiero dell’Amore“ zur Granathöhe.

Seeboden selbst punktet mit einem charmanten Zentrum, Cafés, Seepromenade und Veranstaltungen im Kurpark. Wer sich für einen Aufenthalt im KOLLERs entscheidet, erlebt all das aus der ersten Reihe – mit Seezugang, Bootsanleger und Gastgebern, die nicht nur am Wasser leben, sondern es auch lieben.

Gastgeber mit Geschichte

Das KOLLERs ist seit über 60 Jahren in Familienbesitz – gegründet wurde es in den 1950er-Jahren von Josefine und Hubert Koller senior als kleine Pension am See. Heute führen Verena und Hubert Koller das Haus in zweiter Generation. Mit spürbarer Hingabe zur Region und einem feinen Gespür für Gastfreundschaft prägen sie das Haus persönlich – ob beim Aperitif auf der Seeterrasse, bei einer Ausfahrt mit dem hoteleigenen Motorboot oder beim Gespräch über die schönsten Badebuchten des Millstätter Sees. Die familiäre Atmosphäre und der persönliche Einsatz der Gastgeber sind es, die viele Gäste Jahr für Jahr zurückkehren lassen.

Infos: www.kollers.at

