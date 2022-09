Nachhaltige Geschäftsreisen

Nach zwei Jahren Pause war es wieder einmal ein ganz neues Gefühl, einander persönlich zu begegnen. Und manches war auch wirklich neu. Etwa der Präsident Roman Neumeister, der erst im März dieses Jahres gekürt wurde. Gemeinsam mit Vizepräsidentin Sabine Toplak moderierte er die Sitzung, die ganz dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet war.

Aufbereitet wurde dieses von Keynote-Speakerin Ester Horvath. Die Fotografin des Alfred-Wegener-Institutes in Deutschland entführte in ihrem Vortrag zum Nordpol. Sie selbst nahm zwecks Fotoreportage an einer Expedition teil, die in die Arktis-Klimastation führte. Michael Kieslinger, CEO Fluidtime Data Services sprach über intermodale Mobilität. Guido Hackl, Country Manager Air France-KLM Austria, Czech Republic & Slovakia, referierte über Sustainable Flights und die Ambitionen der Air France-KLM Group.

Unter dem Titel Business Travel – Zurück in die Zukunft stellten sich in einer Gesprächsrunde Hannes Schwarz, Managing Director Travel Mondial, Philipp Schauer, kfm. Geschäftsführer von Columbus Reisen und Georg Nader, Geschäftsführer BTU Business Travel Unlimited den Fragen des neuen ABTA Präsidenten.

Florian Holste, CEO der Unternehmensberatung Achtzig20 aus Ingolstadt, gab Einblicke in neue Arbeitsmodelle und Angela Lille, Head of HR-Systems und Travel Management Erste Group Services, informierte über das Position Paper Sustainability der im Februar gegründeten europäischen Plattform von Geschäftsreiseverbänden BT4Europe.

Am Ende war wieder Präsident Neumeister an der Reihe. Er skizzierte die neue Linie der ABTA und lud zur Mitgestaltung des Verbandprogramms ein. „Die Zukunft des Verbandes liegt in der Findung gemeinschaftlicher partnerschaftlicher Lösungen zwischen Firmen und Leistungsträgern“, ist der Neo-Präsident überzeugt.