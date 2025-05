MrBeast Burger bei Lieferando Österreich

Die US-Kultmarke MrBeast Burger ist bald auch in Österreich erhältlich. Möglich macht das eine Kooperation zwischen der Lieferplattform Lieferando und dem virtuellen Gastronomieanbieter Just Virtual Food. Der Verkaufsstart erfolgt an zehn Standorten in fünf Bundesländern, weitere fünf sollen im Juni folgen.

Burger mit YouTube-Power

Hinter der Marke steht der weltweit erfolgreichste YouTuber Jimmy Donaldson alias MrBeast, der mit über 320 Millionen Abonnenten eine beachtliche Reichweite erzielt. Seine Burger-Linie setzt auf klassische amerikanische Küche: Smash-Burger mit flach gedrückten Patties für extra Röstaromen, Chicken-Sandwiches, knusprige Pommes und ausgewählte Getränke. Ab sofort können Kunden das Angebot über die Lieferando-App oder -Website bestellen.

Virtuelle Marke setzt auf bestehende Küchen

Eine Besonderheit des Projekts ist das sogenannte „Host Kitchen“-Modell. Dabei nutzen bestehende Restaurants ihre Infrastruktur, um zusätzlich zu ihrem regulären Angebot virtuelle Marken wie MrBeast Burger zuzubereiten. Just Virtual Food, das dieses Modell bereits international erfolgreich einsetzt, ermöglicht so eine effiziente Skalierung ohne neue Standorte eröffnen zu müssen. „Indem wir auf vorhandene und gut etablierte Küchen-Kapazitäten zurückgreifen, schaffen wir eine Win-win-Situation für alle“, erklärt Gurpreet Singh, Co-Founder und CEO von Just Virtual Food. „Das Konzept ermöglicht es Restaurantpartnern, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen, ohne in zusätzliche Räumlichkeiten oder Servicepersonal investieren zu müssen.“

Trend-Food mit Influencer-Faktor

Lieferando sieht in der Partnerschaft eine Antwort auf aktuelle Food-Trends. Produkte, die von Influencern oder Prominenten mitentwickelt werden, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit – ein Phänomen, das bereits aus dem Lebensmitteleinzelhandel bekannt ist. „Durch die Kooperation mit Just Virtual Food bringen wir diesen Trend noch näher an unsere österreichischen Kunden“, sagt Natascha Mauthner, Geschäftsführerin von Lieferando Österreich.

Internationaler Burger-Tag

Der Verkaufsstart erfolgt pünktlich zum Internationalen Burger-Tag am 28. Mai. In Österreich sind zunächst Standorte in Wien, St. Pölten, der Umgebung von Graz, St. Johann im Pongau, Bregenz und Dornbirn beteiligt. Anfang Juni sollen fünf weitere Orte folgen. Als Auftaktaktion erhalten Kunden zu jeder Bestellung eines MrBeast Burgers zwischen dem 28. Mai und dem 11. Juni eine Portion Pommes und die Lieferung gratis.

