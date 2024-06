Mit der EM kommt Gastro-Aufschwung

Dass die Heim-Euro 2024 in Deutschland zahlreiche Fans in die Lokale ziehen wird, war klar. Screens und Public Viewing ist nicht wegzudenken, ob in großen Fanzonen oder im Lokal um die Ecke. In München ging beispielsweise zum Auftaktspiel sogar das Bier aus. Ob die Fußball-Übertragungen den dringend notwendigen Aufschwung in die Gastronomie bringen, um auch danach anzuhalten, bleibt abzuwarten. Eines aber wird umso sichtbarer: der eklatante Fachkräftemangel.

Österreich ist live dabei

Auch in Österreich bereichern zahlreiche Gastronomie-Betriebe das Public Viewing-Angebot. Vor allem in den Landeshauptstädten gibt es größere Fanzonen, die dezidiert auf die Bedürfnisse der Fußballfans ausgerichtet sind. Etablierte Kulturveranstaltungen wie etwa das Wiener Filmfestival am Rathausplatz adaptieren ihr Angebot: Um die österreichische Beteiligung bei der EM zu unterstützen, wurde die Filmfestival-Infrastruktur schon früher aufgebaut. Bis zum Finale am 14. Juli gibt es ein nach vorne verlängertes, zusätzliches Viewing-Angebot. Die Gastrobetriebe, die das Festival den Sommer hindurch mit Kulinarik unterstützen, mussten sich bereit erklären, diese Extra-Tage mitzumachen. Es gibt ein verkleinertes, handlicheres Essensangebot als beim regulären Festival ab 16. Juli. Statt Glas und Porzellan habe man für die Fußball-Übertragungen doch auf ein Pfand-Becher-System umgestellt sowie biologisch abbaubare Papierteller, so ein Sprecher der Stadt Wien. Auch werden die Sitzreihen vor dem Riesen-Screen erst nach dem Finale aufgebaut – um mehr Platz für Fußballfans zu bieten.

Begeisterte Fans

Weil sie selbst begeisterte Fußball-Fans sind, haben die Betreiber der Lokale Ulrich und Erich eine eigene Fanzone eingerichtet, die zusätzlich zum regulären Gastro-Betrieb einen ordentlichen Umsatzanstieg bewirkt. Gezeigt werden ausgewählte Spiele der Gruppenphase sowie die Spiele der Hauptrunde mit hoffentlich möglichst langer rot-weiß-roter Beteiligung. Eine Auswahl an Spielen auch deshalb, um die Wohlgesinnung der Nachbarschaft nicht zu verlieren und möglicherweise auch in Zukunft Großereignisse übertragen zu können. Vor allem, wenn es österreichische Beteiligung gibt. Der Zuspruch ist groß, das Publikum buntgemischt.

Fans finden sich aber auch an eher ungewöhnlichen Orten ein, um Live-Spiele zu verfolgen: So überträgt beispielsweise das Haydn English Cinema einzelne Spiele im Kino. Oder eben auch ein Würstelstand: Der Wiener Würstelstand bei der Spittelau lädt in Kooperation mit dem Fußballmagazin Ballesterer zum Public Viewing ein. Da immer wieder Live-Musik-Veranstaltungen stattfinden, ist das nötige Equipment sowieso vorhanden, so Wiener Würstelstand-Geschäftsführer Mike Lanner. Aber auch für die nicht-fußballbegeisterten Würstelfans gibt es auf der anderen Seite noch genügend Sitzmöglichkeiten, versichert er. Angebote zum Public Viewing gibt es genug. Durch österreichische Beteiligung an der EM wird wahrscheinlich noch lieber gemeinsam in öffentlichen Wohnzimmern geschaut, gejubelt und auch konsumiert. Ob das Angebot der heimischen Gastro zu einem anhaltenden Aufschwung verhilft, bleibt aber abzuwarten.

Red.