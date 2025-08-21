Mit dem Oldtimer-Schiff in den Herbst

Wer den Sommer verlängern will, findet am Millstätter See in Kärnten eine außergewöhnliche Möglichkeit: Mit dem aufwändig restaurierten Oldtimer-Schiff „POTO“ können Gäste des Hotels KOLLERs im warmen Herbstlicht über den See gleiten. Ob romantische Stunden zu zweit oder eine kleine Ausfahrt in den Sonnenuntergang – die Bootsfahrten sind ein Highlight, das den Aufenthalt unvergesslich macht.

Neben den Fahrten mit dem Motor- oder Segelboot bietet das Hotel weitere besondere Plätze am Wasser. Auf dem Relax-Schiff „MS KOLLERs Swan“ lässt sich die Herbstsonne in Ruhe genießen, während das beheizte Seebad den Sprung ins glasklare Wasser zu jeder Jahreszeit ermöglicht. Ergänzt wird das Angebot durch kulinarische Vielfalt: vom Frühstücksbuffet über Nachmittagsjause bis hin zum Gourmetmenü am Abend.

Aktiv rund um den See

Auch abseits des Wassers lockt die Region: Über 500 Kilometer Wanderwege, ein 28 Kilometer langer Radweg am Seeufer sowie der Golfclub Millstätter See eröffnen vielfältige Freizeitmöglichkeiten. So verbindet das KOLLERs am Ufer des Millstätter Sees Entspannung, Bewegung und besondere Erlebnisse – mit dem Bootsausflug als Höhepunkt.

(PA/red)