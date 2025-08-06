Mit dem Grand Tirolia Chef ins Wasser hüpfen

Kitzbühel, eingebettet in die Tiroler Alpen, ist weit mehr als eine weltbekannte Wintersportmetropole. Im Sommer zeigt sich die Region von einer stillen, fast poetischen Seite – mit grünen Almen, klarer Bergluft und Naturjuwelen wie dem Schwarzsee. Genau hier beginnt für Gäste des Grand Tirolia Kitzbühel ein außergewöhnlicher Tagesauftakt: ein Sprung ins kühle Nass mit Hoteldirektor Gerhard Bosse, noch bevor die Sonne über den Hahnenkamm steigt.

Morgenzauber im Naturjuwel

Bosse ist kein Mann der halben Bahnen. Seit Jahren beginnt er seinen Tag im Schwarzsee – bei jedem Wetter, vom Frühling bis in den Herbst. Was einst seine persönliche Morgenroutine war, hat er inzwischen zu einem besonderen Gästeangebot des Grand Tirolia gemacht. Frühaufsteher treffen sich mit ihm um 6 Uhr in der Lobby, von wo aus der Hotelshuttle in wenigen Minuten zum See fährt. Am Steg angekommen, wartet die magische Stille des Morgens – manchmal auch begleitet von feinem Nebel, der sich sanft über die Wasseroberfläche legt.

So erlebte es ein Gast

„Ich habe von diesem Schwimmen im Schwarzsee in der Sauna erfahren. Das klang spannend und so wollte ich mich anmelden. Förmlich, wie sich das gehört. Sei einfach um 6 Uhr vor der Tür – mit Badetuch und Bademantel, war die Antwort. Gesagt und getan – rein in den schicken Bus. Es dauert am Morgen keine zehn Minuten zum See. Ach ja, wir waren Vier, plus Boss Bosse. Vom Bus sind es dann einige Meter zum Steg. Wenn die kältere Luft der Nacht auf den wärmeren See trifft, dann entsteht dieser mystische Nebel. Das war mehr als spannend. Schlussendlich war außer: ‚hui, huhu, aaah und fantastisch‘, wenig zu hören. Jeder genießt diese Zeit auf seine Art. Gerhard Bosse in Stille, recht elegant. Ich bin für ein Morgenschwimmen mit dem Direktor gekommen – und kam mit einem Morgenritual nach Hause. Es war unbeschreiblich.“

Grand Tirolia Kitzbühel

Das Grand Tirolia, ein Fünf-Sterne-Haus am Rande der Gamsstadt, verbindet alpinen Stil mit modernem Komfort. Neben eleganten Zimmern und Suiten erwartet die Gäste ein großzügiger Spa-Bereich mit Innen- und Außenpools, ein mehrfach ausgezeichnetes Restaurant und ein hauseigener Golfplatz. Mit Angeboten wie dem morgendlichen Schwimmen mit Gerhard Bosse setzt das Hotel auf Erlebnisse, die weit über das klassische Hotelleben hinausgehen.

Kitzbühel bietet Sommer wie Winter ein abwechslungsreiches Programm: Wanderungen im Kitzbüheler Horngebiet, Radtouren durchs Brixental oder kulinarische Entdeckungen in den Gasthöfen und Haubenlokalen der Region. Der Schwarzsee bleibt dabei ein Fixpunkt – ob als Badeplatz, SUP-Revier oder einfach als Ort zum Innehalten. Für viele Gäste beginnt das Abenteuer mit einem Eintauchen ins klare Wasser – und einem Grüß Gott von Gerhard Bosse.

(PA/red)