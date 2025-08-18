Minor Hotels eröffnet erstes Haus in Peru

Minor Hotels Europe & Americas hat am 1. August 2025 mit dem nhow Lima erstmals ein Haus in Peru eröffnet. Das Lifestyle-Hotel liegt im belebten Stadtteil Miraflores, rund 35 Minuten vom internationalen Flughafen Jorge Chávez entfernt. Damit rückt ein internationales Konzept in eine Metropole, die für Geschäftsreisende wie auch für Kultur- und Freizeittouristen gleichermaßen spannend ist.

Mit 243 Zimmern auf 13 Etagen setzt das nhow Lima auf eine Verbindung von Komfort, Design und Technologie. Die unmittelbare Nähe zu Strandpromenade, Galerien, Kulturzentren und renommierten Restaurants macht das Haus zu einem urbanen Ausgangspunkt für Besucher, die authentische Erlebnisse in Lima suchen. Eine Übernachtung im Doppelzimmer beginnt bei 155 Euro.

Kulinarik und Nachtleben

Besonderes Augenmerk legt das Haus auf die Gastronomie. Das Fine-Dining-Restaurant Zönico interpretiert die Vielfalt der Länder am Amazonas kulinarisch neu. Regionale Zutaten verschmelzen mit peruanischen Produkten zu einer modernen, lateinamerikanischen Küche.

Auf der obersten Etage sorgt die Bar Pagano für Akzente im Nachtleben. Mixologie, Musik und Design verbinden sich hier zu einem kosmopolitischen Treffpunkt. Nebenan bietet die Poolbar unter freiem Himmel einen Rückzugsort mit Blick über die Dächer der Hauptstadt.

Räume für Business und Events

Auch der MICE-Sektor steht im Fokus: Elf multifunktionale Veranstaltungsräume mit moderner Technik eröffnen Möglichkeiten für Meetings, Produkteinführungen und Networking-Events. Damit reagiert Minor Hotels auf die steigende Nachfrage nach innovativen Business-Locations in Lima.

Die nhow-Hotels gelten als kreative Stadthotels, die durch Architektur und Design zu Wahrzeichen werden. Ob in Mailand, Berlin oder Amsterdam – jedes Haus ist inspiriert vom jeweiligen Standort. Mit dem neuen Haus in Lima baut Minor Hotels seine Präsenz in Amerika aus und etabliert sein unkonventionelles Konzept nun auch in Südamerika.

Infos: www.nhow-hotels.com

(PA/red)