Mehr Sichtbarkeit für Frauen in Hospitality

Am Montag, 22. September 2025, wird Wien zum Treffpunkt für weibliche Stimmen aus Hotellerie und Gastronomie. Der Female & Flavorful Education Day im MGallery Hotel am Konzerthaus bringt Expertinnen und Nachwuchstalente zusammen, um Erfahrungen zu teilen und die Sichtbarkeit von Frauen in der Branche zu stärken.

Hinter dem Female & Flavorful Education Day steht Sigrid Schot, Mastermind der Hammond Bar in Wien. Die aus Bayern stammende Bartenderin prägte in den vergangenen Jahren die heimische Barszene wie kaum eine andere. Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau fand sie eher zufällig zur Bararbeit, entwickelte sich zur vielfach ausgezeichneten Gastgeberin und gewann u. a. den Titel „Barfrau des Jahres“. Heute führt sie die Hammond Bar und setzt mit Initiativen wie dem Weltbarfrauentag und dem Education Day konsequent auf Empowerment und Sichtbarkeit für Frauen in der Branche.

Bühne für weibliche Perspektiven

Das Event im MGallery Hotel am Konzerthaus (Heumarkt, Wien Landstraße) bietet Keynotes, Workshops und Dialogräume. Ziel ist es, Fähigkeiten sichtbar zu machen, Netzwerke auszubauen und konkrete Impulse für den Berufsalltag zu geben. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen erfolgen über die Hammond Bar in Wien.

Astrid Kahl-Schaban, heute Direktorin des Hotel Gilbert im siebten Wiener Gemeindebezirk, wusste schon als Kind, dass sie Hoteldirektorin werden wollte. Nach der Tourismusschule Modul, einem Jus-Studium und 17 Jahren bei DO & CO – darunter fast ein Jahrzehnt als Geschäftsführerin des traditionsreichen Demel – führte sie ihr Weg über Stationen in der Eventbranche, bei der Erste Group und in der Motto-Gruppe schließlich in die Leitung eines privat geführten Boutiquehotels.

Einen ganz anderen Weg ging die Hamburgerin Betty Kupsa. Mit ihrer mehrfach ausgezeichneten Bar The Chug Club auf St. Pauli etablierte sie sich als feste Größe in der internationalen Barszene. Ihr Fokus liegt auf Agavenspirituosen – seit 2019 auch mit einer eigenen Tequila-basierten Marke. Zudem bietet sie Tastings und Veranstaltungen in einer exklusiven Eventlocation an.

Der Education Day zeigt, wie vielfältig weibliche Karrierewege in Hospitality und Gastronomie sind – von der klassischen Hotellerie bis zur internationalen Barszene. Für die Branche ist das ein wichtiges Signal, dass weibliche Führungspersönlichkeiten die Zukunft sein sollen.

(red)