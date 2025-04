McDonald’s macht Bestellen per App handlich

McDonald’s Österreich bringt das mobile Bestellen auf ein neues Level. Mit der Einführung der App-Bestellung wird das Fastfood-Erlebnis flexibler und vor allem schneller. Wer Hunger hat, aber keine Lust auf lange Schlangen, zückt einfach das Smartphone und bestellt bequem vom Sitzplatz oder unterwegs.

Für ein paar Klicks mehr

Ab sofort können Gäste ihre Lieblingsprodukte nicht nur am Terminal oder an der Kassa, sondern auch in der McDonald’s App auswählen, bezahlen und individuell abholen – ob an der Kassa, im McDrive oder direkt am Tisch. Wer seine Tischnummer angibt, bekommt die Bestellung sogar serviert. Und auch das Nachbestellen wird damit einfach: Ein paar Klicks – und schon kommt die zweite Runde Pommes.

Handy-App statt Anstehen

„Die App ist ideal für alle, die wenig Zeit haben oder einfach entspannt genießen wollen“, erklärt Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich. Besonders Familien oder Gruppen profitieren von der neuen Funktion: Platz sichern, bestellen, genießen – ohne Stress. Bezahlt wird sicher per Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Mitglieder des MyMcDonald’s Bonusclubs sammeln bei jeder Bestellung Punkte.

Mit über 200 Restaurants in Österreich und einer klaren Ausrichtung auf digitale Services setzt McDonald’s konsequent auf Hyperconvenience – einfache Prozesse für schnelle Zufriedenheit. „Unsere Gäste erwarten sich Flexibilität und Effizienz – wir liefern beides“, so Staudenmayer. Die App wird damit zum neuen Dreh- und Angelpunkt des Restaurantbesuchs – für eine Generation, die ihr Leben lieber mit gezücktem Handy organisiert und soziale Kontakte beim Bestellvorgang tunlichst vermeiden möchte.

(PA/red)