Mandarin Oriental eröffnet im Wasl Tower

Im Oktober 2025 feiert Mandarin Oriental sein Debüt im Zentrum Dubais. Das Mandarin Oriental Downtown im spektakulären Wasl Tower an der Sheikh Zayed Road bringt 259 Zimmer, 224 Residenzen und ein neues architektonisches Wahrzeichen in die Stadt.

Ikone mit nachhaltigem Anspruch

Der 302 Meter hohe Wasl Tower gilt schon vor der Eröffnung als Blickfang: eine gewundene Form, betont durch die höchste Keramikfassade der Region und Lamellen für natürliche Kühlung. Neben dem freien Blick auf Skyline und Arabischen Golf verfügt das Haus über einen Hubschrauberlandeplatz und integriert energieeffiziente Technologien für nachhaltigen Städtebau.

Für Gäste steht ein großzügiges Spa auf zwei Etagen bereit, das traditionelle Heilmethoden mit modernen Wellnesskonzepten kombiniert. Ernährung, In-Room-Wellness, Beauty und Bewegung bilden die Säulen des Angebots.

Kulinarische Vielfalt, exklusive Residenzen

Zehn Restaurants und Bars bringen internationale Küche nach Downtown Dubai – von französisch über chinesisch bis griechisch und italienisch – ergänzt um ein pulsierendes Nachtleben. Die Residenzen der Marke Mandarin Oriental sind erstmals in Dubai vertreten und kombinieren Privatsphäre mit dem Service und den Einrichtungen des Hotels.

Mit dem neuen Standort stärkt Mandarin Oriental seine Präsenz am Golf. Dubai, bekannt für Attraktionen wie den Burj Khalifa, die Dubai Mall und die Oper, gewinnt damit ein weiteres Luxusziel für Geschäfts- und Freizeitreisende.

(PA/red)