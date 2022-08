Mallorca: Die Krux mit den Kreuzfahrten

Die Kreuzfahrer: Die einen wollen sie ins Land locken, die anderen lieber aussperren. Das gilt auch für Mallorca, wo früher gerne die Ozeandampfer anlegten. Nicht allen hat das gefallen. Vor allem den Einwohnern. Als Kompromiss beschloss die balearische Regierung eine Obergrenze: Höchstens drei Kreuzfahrtschiffe dürften pro Tag im Hafen fest machen. Doch hat man sich eine Hintertüre offen gelassen: An 18 Tagen im Jahr dürfen es auch vier sein. Und letzten Samstag waren es gar fünf, wie die Mallorca Zeitung berichtete. Eines nämlich, so die Begründung, transportiere weniger als 500 Passagiere und zähle daher nicht. So suchten 16.500 Touristen auf einen Schlag Palma de Mallorca heim.

Die Einwohner dürfen dieses Phänomen zumindest noch sechs Mal in diesem Jahr beobachten. Das nächste Mal am 24. September und dann noch fünf Mal im Oktober. Sie dürfen sich immerhin damit trösten, dass es damit ab nächsten Jahr vorbei ist. Dann sind nämlich keine Ausnahmetage mehr vorgesehen.