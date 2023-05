Lufthansa-Chef in Sachen ITA-Übernahme in Rom erwartet

Die Lufthansa hat sich nach monatelangen Verhandlungen offenbar mit der italienischen Regierung über den Einstieg bei der Fluggesellschaft ITA Airways geeinigt. Der italienische Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti sagte der Nachrichtenagentur Ansa zufolge, dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf dem Weg nach Rom sei. Es könne später Neuigkeiten geben, sagte er auf Fragen nach den Verhandlungen zu ITA. Eine Lufthansa-Sprecherin wollte sich dazu nicht äußern.

Die Lufthansa verhandelt seit Anfang des Jahres über den Kauf eines Minderheitsanteils an der Alitalia-Nachfolgerin und will die Airline später vollständig übernehmen. Nach früheren Informationen aus Verhandlungskreisen geht es in einem ersten Schritt um eine Beteiligung von 40 Prozent.

APA/Red.