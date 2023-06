Luftfahrtverband verdoppelt Gewinnprognose für Airlines für 2023

Nach herben Verlusten in der Coronakrise winkt Fluggesellschaften in aller Welt 2023 mehr als doppelt so viel Gewinn wie bisher gedacht. Auch wegen höherer Ticketpreise dürfte die Branche heuer einen Überschuss von 9,8 Milliarden US-Dollar (9,1 Mrd. Euro) erreichen, teilte der Weltluftfahrtverband IATA bei seiner Generalversammlung am Montag in Istanbul mit.

In seiner bisherigen Prognose vom Dezember war er von lediglich 4,7 Mrd. Dollar ausgegangen. Von ihrem Gewinnniveau aus dem Jahr vor der Pandemie dürften die Airlines aber weit entfernt bleiben: 2019 hatte die Branche nach früheren Angaben einen Profit von 26,4 Mrd. Dollar eingeflogen.

Nach Einschätzung der IATA wird das Verkehrsaufkommen im laufenden Jahr auf 4,35 Milliarden Fluggäste wachsen. Damit läge es nur noch um 4 Prozent niedriger als 2019. „Alles zusammengenommen glauben wir, dass dies ein gutes Jahr für die Luftfahrt wird“, sagte IATA-Chef Willie Walsh.

APA/Red.