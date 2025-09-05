L’Osteria serviert Pasta im Flieger

Ab dem 1. November 2025 wird die Pasta-Kreation „Maccheroncini Colorati“ von L’Osteria exklusiv an Bord von Eurowings-Flügen angeboten. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das kulinarische Angebot im Flugzeug zu erweitern und den Gästen ein besonderes Reiseerlebnis zu bieten.

Gastronomie und Luftfahrt

Eurowings, einer der bedeutendsten deutschen Ferienflieger mit einem jährlichen Passagieraufkommen von rund 20 Millionen, geht eine Partnerschaft mit L’Osteria ein, der bekannten Restaurantkette, die mit über 200 Standorten in zehn Ländern vertreten ist. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Gästen an Bord qualitativ hochwertige und schmackhafte Speisen anzubieten, die dem gewohnten Geschmack der L’Osteria-Restaurants nahekommen. Die Pasta wurde eigens für den Einsatz im Flugzeug optimiert, um sowohl Geschmack als auch Qualität sicherzustellen. Jens Bischof, CEO von Eurowings, hebt hervor, wie wichtig es sei, den Urlaub schon während des Flugs erlebbar zu machen – und dass gute Verpflegung ein zentraler Bestandteil dieses Erlebnisses sei.

Herstellung und Logistik

Seit 2015 produziert L’Osteria seine Pasta in der firmeneigenen Pastamanufaktur Pastificio No.12 in Nürnberg. Dort werden täglich bis zu zehn Tonnen Pasta auf original italienischen Maschinen gefertigt – ganz ohne den Einsatz von Konservierungsstoffen oder Pasteurisierung. Für die Nutzung an Bord von Eurowings wird die Pasta schockgefroren, um die Frische und Qualität bestmöglich zu bewahren. Sie wird bei Temperaturen von minus 25 bis 30 Grad Celsius gelagert und transportiert. Stefan Höllen, Vice President Supply Chain bei L’Osteria, betont, dass die Kooperation nicht nur die Produktpalette an Bord bereichert, sondern auch neue Zielgruppen erschließt und den Qualitätsanspruch beider Unternehmen unterstreicht.

Gericht und Angebot an Bord

Die „Maccheroncini Colorati“ sind eine bunte Pasta-Variation, die mit einer Tomatensauce, Paprika, Zucchini, Aubergine, Zwiebeln und einer feinen Mischung italienischer Kräuter zubereitet wird. Dieses Gericht verbindet italienische Frische und mediterranen Geschmack in einem praktischen Bordmenü. Ab November 2025 wird die Pasta für mindestens sechs Monate im Eurowings Wings Bistro erhältlich sein und kostet 8,90 Euro. Ein besonderer Mehrwert für die Fluggäste ist ein Kaffee-Gutschein, der beim Kauf der Pasta mitgeliefert wird und in allen L’Osteria-Restaurants eingelöst werden kann.

