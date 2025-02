Loisum expandiert am europäischen Markt

Soravia, einer der führenden Immobilien- und Hospitality-Spezialisten, treibt gemeinsam mit Limestone Capital den Ausbau der Marke Loisium Wine & Spa Hotels voran. Limestone Capital hat eine Mehrheitsbeteiligung an Loisum Wine & Spa Hotels erworben – ein bedeutender Schritt in der europäischen Expansionsstrategie der Marke. Mit einem Investitionsvolumen von über 100 Millionen Euro und dem Ziel, in den kommenden zwölf Monaten vier neue Hotels in Italien und Frankreich zu eröffnen, wird der Ausbau des Portfolios konsequent vorangetrieben.

„LOISIUM steht für ein außergewöhnliches Hospitality-Konzept mit großem Wachstumspotenzial. Wir freuen uns, unser Know-how einzubringen und die Marke bei der Expansion in neue Märkte zu unterstützen, während wir ihre einzigartige DNA bewahren“, erklärt Benjamin Habbel, Managing Partner bei Limestone Capital.

Die etablierten Standorte in Österreich und Frankreich haben bereits den internationalen Erfolg des Konzepts unter Beweis gestellt. Die geplante Expansion nach Italien und in weitere Destinationen in Frankreich markiert den nächsten Meilenstein auf dem Weg, Loisium als führende Marke im europäischen Weintourismus zu etablieren.

Laurent Branover, CEO von Loisium Wine & Spa Hotels, betont das Potenzial der Marke: „Loisium passt perfekt zu unserer Investitionsstrategie – eine authentische, erlebnisorientierte Hospitality-Marke mit einer tiefen Verbindung zu ihren Regionen und einem starken Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Unsere Vision ist es, die führende Marke im Weintourismus Europas zu etablieren, mit einem klaren Bekenntnis zur Expansion und zum Aufbau einer globalen Marke. Wir sind offen für Partnerschaften mit Hotelentwicklern weltweit, die unsere Leidenschaft für Wein teilen.“

Mit der Übernahme stärkt Limestone Capital sein Portfolio im Bereich der erlebnisorientierten Hospitality, während Loisium seine Mission fortsetzt, weininspiriertes Reisen und Entspannen neu zu definieren.

Über Loisium

Loisium Wine & Spa Hotels ist eine Hotelgruppe mit Sitz in Wien und die erste Adresse für Weinliebhaber, Genießer und alle, die ein besonderes Erlebnis suchen. Das Loisium-Portfolio umfasst derzeit drei Hotels: in Ehrenhausen (Südsteiermark, Österreich), in Langenlois (Kamptal, Österreich) und in der Nähe von Épernay (Champagne, Frankreich) sowie die WeinWelt in Langenlois (Kamptal, Österreich).

Über Limestone Capital

Limestone Capital ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen und Wertschöpfung in der Erlebnisökonomie spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt und fördert Markenplattformen im globalen Reise- und Hospitality-Sektor – oftmals in Kombination mit einer wertsteigernden Immobilienstrategie.

