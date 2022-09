Linz Tourismus mit neuer Geschäftsführerin

Die Bestellung folgte einem Hearing, an dem vier Bewerber teilnahmen. Insgesamt bewarben sich 30 Interessenten um den Posten. „Die Entscheidung ist letztlich auf Marie-Louise Schnurpfeil gefallen. Sie hat die Kommission mit ihrer Stärke als Netzwerkerin, mit ihrer gewinnenden Präsentation und ihrer breitgefächerten Kompetenz im Tourismus überzeugt“, so Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Grubauer zum Ergebnis.

Schnurpfeil ist seit 2018 Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Pyhrn- Priel. Davor hatte sie verschiedene berufliche Positionen mit den Schwerpunkten Marketing, Projekt- und Eventmanagement im In- und Ausland inne. „Ich sehe mich als Netzwerkerin zwischen den vielen Akteuren in Linz aus Tourismus, Handel, Gastronomie, Kultur und Veranstaltungswesen“, so Schnurpfeil zu ihrer neuen Tätigkeit.