Leonardo Hotels ernennt neue Personalchefin

Die Hotelgruppe Leonardo Hotels Central Europe hat Anke Maas mit Wirkung zum 6. August 2025 zur Chief Human Resources Officer (CHRO) ernannt. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie sämtliche strategischen Personalthemen der Gruppe in zehn Ländern, darunter Österreich, Deutschland, Polen und Italien. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf Mitarbeiterbindung, Organisationsentwicklung sowie der Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke in Zeiten digitaler Transformation.

Maas ist bereits seit 2012 bei Leonardo Hotels Central Europe tätig und prägte in ihrer bisherigen Rolle als Human Resources Director zahlreiche Initiativen im Bereich der Talententwicklung und Personalstrategie. So brachte sie unter anderem das unternehmensweite Mitarbeiterprogramm „LeoDo“ auf den Weg, führte frühzeitig die Kommunikations-App Beekeeper ein und initiierte die Leonardo Academy, ein konzernweites Weiterbildungsangebot.

Langjährige Führungserfahrung

Die studierte Diplom-Verwaltungswirtin mit Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung blickt auf rund 30 Jahre Erfahrung in leitenden HR-Positionen zurück – unter anderem im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen und in der Industrie.

Yoram Biton, Managing Director von Leonardo Hotels Central Europe, würdigt die neue Personalchefin als strategisch versierte Führungskraft mit klarer Vision: „Seit ihrem Eintritt bei Leonardo Hotels im Jahr 2012 hat Anke Maas hervorragende Führungsqualitäten und ein großes Engagement für eine starke, integrative Arbeitsplatzkultur bewiesen. Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit nun auf dieser Ebene fortzusetzen.“

Leonardo Hotels Central Europe mit Sitz in Berlin betreibt aktuell 119 Hotels in 51 Destinationen und zählt zu den am schnellsten wachsenden Hotelgruppen Europas.

