Lateinamerika auf den Tellern Wiens

René Redzepi, Küchenchef und Mitbesitzer von ehemals besten Restaurant der Welt Noma (laut 50 Best Restaurants Ranking, Anm.), meinte auf der Gastromesse Gastronomika 2023 in San Sebastian, dass die Lateinamerikanische Küche die Skandinavische Küche auf der Weltbühne ablösen wird. Das lässt sich auch in aktuellen Rankings in der Spitzengastronomie erkennen – 12 der World’s 50 Best Restaurants 2024. Auch in Wien gibt es ein vermehrtes Angebot an Latin-inspiriertem Essen. Von Tacos als legendäres Streetfood bis hin zu Fine Dining, von Hausmannskost und Klassikern wie Chili con Carne oder Ceviche (traditionell peruanisches Gericht aus mariniertem rohen Fisch, Anm.) bis zu experimentellen internationalen Fusionsmenüs ist eine große Bandbreite vertreten. Und das ist erst der Anfang – lateinamerikanische Küche ist auch bei uns im Vormarsch.

Heimische Gastronomen wie Die Tackerei versuchen, die Geschmäcker nach Österreich zu bringen – sei es als Tacos mit Toppings aus österreichischen Klassikern wie Blunzn, Rote Beete, Apfel und Kren, Schweinsbraten, Debreziner oder Gulasch. Natürlich gibt es auch Angebote, die sich an den Klassikern, Adobo Verde, Chorizo und Al Pastor orientieren, wie in La Taqueria Chiquitita. Dass der Kontinent geschmacklich aber weit mehr zu bieten hat, als Maisfladen und Eintöpfe, erfährt man zum Beispiel im Z´som, einem lockeren, 3 Hauben Fine Dining Lokal im vierten Wiener Gemeindebezirk, wo lateinamerikanische Einflüsse auf internationale Techniken stoßen. Besonderes Highlight des chilenischen Chefkochs Diego Briones und seiner Frau und Sommelier Judith Lergetporer ist die im April 2024 gestartete Eventreihe Amigos Latinos. Unter dem Konzept eines 6-Hands-Dinner wird mehrmals pro Jahr ein spezielles Degustationsmenü gekocht.

Mit Nixtamal-Pop-Up-Inhaber José Fuentes aus Guatemala werden mehrmals pro Jahr lateinamerikanische Spitzen-Köche und -Köchinnen nach Wien geholt. Den Anfang machte im April Diego Telles, Inhaber des Flor de Lis in Guatemala City, dass es 2022-2023 auf Platz 51 in Lateinamerika des 50 Best Restaurant Rankings geschafft hat. Seit gestern, 19. Juni, verweilt Javier Avilés Lira für mehrere Tage im Zuge des Events in Wien. Er ist Küchenchef und Besitzer der Pulperia Santa Elvira in Santiago de Chile, derzeit auf Platz 70 der Besten Restaurants Lateinamerika. Weitere Gäste, die die heimische Szene mit neuen Geschmäckern, Zutaten und Techniken bereichern, werden laufend angekündigt.

Red.