Kurort Opatija zwischen Meer und Wellness

Opatija, einst kaiserlicher Kurort an der Kvarner Bucht in Kroatien, lockt noch immer mit seiner eleganten Uferpromenade, den herrschaftlichen Villen und dem milden Küstenklima. Nur wenige Autostunden von Österreich entfernt verbindet die Stadt bis heute alpines und mediterranes Lebensgefühl – und ist gerade im Herbst ein Geheimtipp für Genießer.

Vita Maris Wellness & Spa

Mit dem neu renovierten Vita Maris Wellness & Spa im Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta präsentiert sich die Region als erstklassiges Ziel für Erholungssuchende. Auf 3.700 m² und zwei Etagen erwarten Gäste finnische, türkische und Biosaunen, eine Himalayasalzsauna mit Infrarotlicht sowie Kaltwasserbecken und geführte Aufgussrituale.

Das Spa setzt auf die natürlichen Heilkräfte des Meeres und verbindet diese mit moderner Kosmetik – von Algotherm-Behandlungen bis zur Bioptron-Lichttherapie.

Kulinarik und Küstenmomente

Neben Wellness spielt auch die Küche eine Hauptrolle. Das hauseigene Restaurant Mediterraneo serviert regionale Spezialitäten, ergänzt durch die Lobbybar mit großzügiger Terrasse und Meerblick. Nur wenige Schritte entfernt bietet das Amadria Park Hotel Royal mit dem Restaurant Symphonie und dem Caffe Mahler weitere kulinarische Adressen direkt am Wasser.

Herbstliche Auszeit

Zum goldenen Herbst gehören Infinity-Pool und Sonnendeck ebenso wie die ruhigen Mindfulness-Corners oder Yoga-Programme mit Blick auf die Kvarner Bucht. Familien schätzen den beheizten Innenpool, während Ruhesuchende in der VIP-Zone mit privatem Jacuzzi entspannen. Mit dem Vita Maris Moments Package sind Spa-Zugang, Frühstück, Abendessen und ein Active-Balance-Gruppenprogramm inkludiert.

Auch abseits der Hotels hat die Riviera im Herbst viel zu bieten: Spaziergänge entlang der 12 Kilometer langen Lungomare-Promenade, Ausflüge in das Hinterland des Učka-Gebirges oder ein Besuch im charmanten Städtchen Lovran mit seiner Esskastanien-Tradition. Opatija verbindet Wellness am Meer mit landschaftlicher Vielfalt – eine Kombination, die Gäste seit über hundert Jahren schätzen.

Infos: www.amadriapark.com

(PA/red)