Kulinarisches Spirits-Event im Gleis//Garten

Wiens erster Food Market, der Gleis//Garten, lädt gemeinsam mit dem Premium-Spirituosen-Vermarkter Liquid Spirits zu einem außergewöhnlichen Event. Am 25. und 26. April 2025 verwandelt sich die historische Remise in Wien-Meidling in den Spirits//Garden – ein Indoor-Festival, das Bar-Kultur, Kulinarik und Entertainment auf internationale Bühne hebt.

An zwei Nachmittagen trifft die Vielfalt gehobener Gastro-Konzepte auf renommierte Marken der Spirituosenwelt. Jägermeister, Jack Daniel’s, Gin Mare, Diplomático, Benriach, GlenDronach und El Jimador zählen zu den klingenden Namen, die in Form von Cocktails und Degustationen erlebbar werden. Ergänzt wird das Angebot durch fünf Pop-up-Bars von Liquid Spirits und insgesamt neun Food-Stände des Gleis//Garten, die kulinarisch auf die jeweiligen Spirituosen abgestimmt sind.

Longdrinks perfektionieren

Ein besonderes Highlight sind die Masterclasses, die ab 16:30 Uhr starten und Einblicke in die Zubereitung klassischer Longdrinks sowie aktuelle Trends bieten. Besucher können sich bereits beim Check-in zu den limitierten Plätzen anmelden. Für musikalische Begleitung sorgt ein Live-DJ-Set.

„Unsere Idee war, echtes Festival-Feeling mitten in der Stadt zu schaffen“, erklärt Anton Borkmann, Geschäftsführer des Gleis//Garten. „Mit Liquid Spirits haben wir einen starken Partner, der mit seinem Portfolio für Qualität und internationale Vielfalt steht.“

Das Event ist öffentlich erreichbar – mit der Linie 18 ist man in rund 15 Minuten vom Westbahnhof vor Ort in der Eichenstrasse 2,

‍1120 Wien. Geöffnet ist der Spirits//Garden an beiden Tagen von 15:00 bis 22:00 Uhr. Tagestickets kosten 35 Euro und beinhalten ein Verkostungsglas sowie 25 Jetons im Wert von 50 Euro.

Infos und Tickets unter: www.gleisgarten.com/events/spirits-garden

(PA/red)