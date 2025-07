Kulinarische Neuerungen im Rosewood Vienna

Das Rosewood Vienna hat sein gastronomisches Konzept überarbeitet und präsentiert nun ein erweitertes Angebot, das sowohl Hotelgäste als auch die Wiener Bevölkerung ansprechen soll. Ziel ist es, kulinarische Erlebnisse auf hohem Niveau zu schaffen, die lokale Tradition mit internationaler Raffinesse verbinden.

Neues Restaurantkonzept „Neue Hoheit“

Im Mittelpunkt der Neuausrichtung steht das „Neue Hoheit“ Restaurant. Die Küche basiert auf österreichischer Tradition, interpretiert diese jedoch mit zeitgemäßer Leichtigkeit und Kreativität. Die Speisekarte kombiniert regionale Zutaten mit internationalen Einflüssen, wodurch eine Verbindung von Bodenständigkeit und globalem Anspruch entstehen soll. Ergänzt wird das Angebot durch eine großzügige Gartenterrasse mit Blick über Wien sowie eine ausgewählte Weingalerie, durch die das Restaurant zu einem stilvollen Treffpunkt für Mittag- und Abendessen werden soll.

Bar-Angebot mit urbanem Flair

Die „Neue Hoheit Bar“ ist tagsüber und abends geöffnet und bietet eine Auswahl an Signature Cocktails sowie moderne Interpretationen klassischer Bar-Gerichte. Das Konzept legt Wert auf entspannten Luxus und eine urbane Atmosphäre, die das sogenannte „Daydrinking“ als stilvolle Genussform etabliert. Auf dem Dach des Gebäudes befindet sich die Bar „THE 1835“, benannt nach dem Baujahr des Hauses. Sie versteht sich als ruhiger Rückzugsort mit gedämpfter Beleuchtung, samtbezogenen Sitzmöbeln und einem intimen Ambiente. Besucher sollen hier eine ruhige Atmosphäre genießen, die sich beim Öffnen der Türen zur Dachterrasse in einen weiten Blick über Wien verwandelt. Durch die Kombination aus entspannter Stimmung, Ausblick und dezenter Musik soll „THE 1835“ zu einem beliebten Treffpunkt in der Stadt werden.

Pop-up-Kooperation mit dem IKI Restaurant

Seit Mai ist das Rosewood Vienna zudem Gastgeber einer besonderen kulinarischen Kooperation: Das IKI Restaurant vom Erste Campus ist mit einem temporären Pop-up im Haus vertreten. Dort trifft japanische Präzision auf Wiener Leichtigkeit. Das Angebot umfasst Gerichte wie Crispy Lobster Salad, Pork Belly Bun oder Miso Black Cod, ergänzt durch innovative Spritz-Variationen und Signature Cocktails. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Offenheit des Hotels für neue kulinarische Impulse widerzuspiegeln.

(PA/red)