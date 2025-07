Kulinarische Ehre für Nikolaihof-Kochbuch

Im feierlichen Rahmen der Jubiläumsausgabe der Gourmand World Cookbook Awards nahe Lissabon wurde Christine Saahs mit der höchsten Auszeichnung des Wettbewerbs geehrt. Ihr Buch „Kochen mit der Kraft der Natur – wie die Liebe in den Kochtopf kommt“, bereits 2020 als weltbestes Werk in der Kategorie Naturmedizin ausgezeichnet, erhielt den Titel „Best of the Best – 30 Years“. Damit zählt es offiziell zu den herausragendsten Kochbüchern der letzten drei Jahrzehnte.

Eine Auszeichnung mit Botschaft

„Diese Auszeichnung ist für mich eine große Ehre und zugleich eine wunderschöne Bestätigung dafür, dass sich meine lebenslange Überzeugung bewährt: Nur das, was aus der Natur kommt und frei von Chemie ist, kann unserem Körper wirklich guttun“, so Saahs in ihrer Dankesrede. Ob im Weinbau oder in der Küche – sie habe stets auf Natürlichkeit gesetzt.

Ihr prämiertes Buch vereint kulinarisches Wissen mit spirituellem Zugang: Neben Rezepten mit Kräutern, Blüten und natürlichen Zutaten enthält es Rituale und Anleitungen, die Körper, Geist und Seele stärken sollen. Die Grundidee dahinter: Was nährt, soll heilen – im Einklang mit der Natur.

Vom Weinberg zum Weltruhm

Christine Saahs lebt und arbeitet mit ihrer Familie am Nikolaihof Wachau in Mautern – einem der ältesten Weingüter Österreichs, dessen Geschichte bis in die Römerzeit reicht. Bereits 1971 begann die Familie, den Betrieb konsequent nach den strengen biodynamischen Richtlinien von Demeter zu führen – zu einer Zeit, als Begriffe wie Nachhaltigkeit oder Biodynamie kaum geläufig waren.

Die Philosophie des Hauses ist heute international anerkannt. Nicht nur die vielfach ausgezeichneten Weine stehen für Qualität im Einklang mit der Natur – auch die Küche der angeschlossenen Weinstube ist Ausdruck dieser Haltung: regional, saisonal, kompromisslos natürlich.

Eine lange Erfolgsgeschichte

Die Ehrung in Portugal ist nicht die erste Auszeichnung für Christine Saahs: Bereits 2016 wurde ihr Wachau Kochbuch zum weltweit besten regionalen Kochbuch gekürt. Ihr aktuelles Werk wurde zudem in der Kategorie „Natural Health & Nutrition Herbs“ unter 14 nominierten Titeln gelistet – und setzte sich schließlich durch.

Die Gourmand World Cookbook Awards gelten als „Oscars“ der kulinarischen Buchwelt. Jährlich nehmen Autorinnen und Autoren aus über 200 Ländern daran teil. Zum 30-jährigen Bestehen des Wettbewerbs wurde eine Auswahl der besten Werke seit Bestehen der Awards zusammengestellt – ein exklusiver Kreis, in dem das Buch der Niederösterreicherin nun einen Ehrenplatz einnimmt.

Mit ihrer besonderen Verbindung von Kulinarik, Naturheilkunde und jahrzehntelanger Erfahrung hat Christine Saahs nicht nur ein Kochbuch geschrieben – sondern ein Manifest für bewusstes Leben.

