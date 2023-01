KSV1870: Russland-Reisebüro Gvidon Tours insolvent

Das auf Flusskreuzfahrten in Russland spezialisierte Reisebüro Gvidon Tours Kreuzfahrten GmbH mit Sitz in Wien ist insolvent. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 schreibt, sei das Geschäft aufgrund des Ukraine-Krieges nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Der KSV1870 rechnet mit einer zeitnahen Eröffnung des Konkursverfahrens, bei dem es um Schulden in Höhe von 3,43 Millionen Euro geht. Elf Gläubiger und drei Dienstnehmer sind betroffen.

Eine Fortführung des Unternehmens wird laut KSV1870 nicht angestrebt. Im Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens habe man sich bereits mit der Unternehmensschließung einverstanden erklärt. Dem Insolvenzverwalter bleibt nur noch die Abwicklung der Firma.

apa