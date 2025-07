Kochtalente mit “Taste of Tomorrow” gesucht

Mit dem Wettbewerb Taste of Tomorrow setzt die österreichische JeGo Beteiligungs GmbH ein klares Signal für Nachwuchsförderung und Innovation in der Gastronomie. Gesucht werden keine perfekten Kopien, sondern Persönlichkeiten mit eigener kulinarischer Handschrift – Menschen, die kreativ denken, präzise kochen und der Küche von morgen ein Profil geben.

Kreativität mit Zukunft

Teilnahmeberechtigt sind Kochtalente in Ausbildung oder Absolventen, die ihr Diplom nach dem 30. September 2021 erworben haben – in Österreich ebenso wie in Deutschland. Der Bewerbungsprozess ist einfach und kostenlos: Bis 25. August 2025 können Interessierte ein eigens kreiertes Gericht einreichen, inklusive Rezept, Kalkulation für zehn Personen und einem aussagekräftigen Portraitfoto.

Wichtig ist der Einsatz von mindestens vier Zutaten aus einem vorgegebenen Warenkorb. Verpflichtend mit dabei: fein geriebene Rösti-Kartoffeln von 11er, Fenchel oder Paprika von STAY SPICED! sowie ein Produkt von Chefs Culinar. Die restliche Rezeptur bleibt der Kreativität überlassen.

Bühne, Netzwerk, Karriere

Das Finale steigt am 6. Oktober 2025 in der Tourismusschule Klessheim bei Salzburg – und bietet mehr als nur ein Podium für ambitionierte Nachwuchskräfte. Die Gewinner werden nicht nur auf der Fachmesse „Alles für den Gast“ ausgezeichnet, sondern auch beim Branchentalk Next Generation Küche vorgestellt. Unterstützt wird der Wettbewerb von einem prominent besetzten Jurorenteam mit Spitzenkoch Harald Irka, Geschmacksexpertin Vroni Lutz sowie bekannten Namen wie Didi Maier, Hubert Wallner, Mike Süsser und vielen mehr.

Ein Impuls zur richtigen Zeit

„Gerade jetzt, wo die Branche frische Impulse braucht, wollen wir zeigen, wie viel Potenzial im Nachwuchs steckt“, so Initiator Heimo Jessenko. Taste of Tomorrow versteht sich als Plattform, die Mut, Nachhaltigkeit und Handwerk belohnt – und eine neue Generation von Köch:innen ins Licht rückt.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.tasteoftomorrow.at

(PA)