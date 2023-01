Klimaticket Oberösterreich deutlich vergünstigt

Das Klimaticket Oberösterreich wird ab 1. März in allen Varianten deutlich billiger. Das teilte das Land Oberösterreich am Freitag in einer Aussendung mit. Das Klimaticket OÖ Gesamt, welches bisher das teuerste Bundesland-Ticket Österreichs war, kostet nun statt 695 Euro nur noch 550 Euro. Finanziert wird diese Preissenkung mit vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln, die teilweise auch in den Ausbau des oberösterreichischen Öffi-Netzes fließen.

Auch die anderen Varianten inklusive der Kernzonen Linz, Wels und Steyr werden günstiger, nur der Preis der Basisversionen (Verbundraum Oberösterreich ohne Kernzonen) bleibt unverändert. Ab 1. März können auch Kinder von Klimaticket-OÖ-Gesamt-Besitzern bis zum 15. Geburtstag gratis mitgenommen werden, sofern sie im Berechtigungsnachweis eingetragen sind. Seit dem 1. Jänner sind auch Hunde aller Größen kostenlos in den Öffis unterwegs.

APA/Red.