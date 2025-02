Kleinod am Ring schafft neues Barkonzept

Wien bekommt eine neue, exklusive Adresse für Cocktailkultur, Kulinarik und Clubbing: Mit dem Kleinod am Ring erweitern die Macher der vielfach ausgezeichneten Kleinod-Gruppe ihr Portfolio und setzen auf eine innovative Verbindung aus American Bar, gehobener Küche und Tanzbar. Bei der feierlichen Eröffnung ließen sich zahlreiche Gäste, darunter Prominente wie Susanne Kraus-Winkler, Daniel Serafin und Ekaterina Mucha, das neue Konzept nicht entgehen.

Die Gründer

Das neue Kleinod am Ring versteht sich nicht als klassische Bar, sondern als fließendes Konzept, in dem Cocktails, Kulinarik und Clubkultur nahtlos ineinandergreifen. Die Gründer Alexander Batik, Oliver Horvath, Philipp Scheiber und David Schober haben gemeinsam mit Gastronomielegende Salar Gerami über ein Jahr lang an einer Vision gearbeitet, die sich nun in einem eleganten, stilvollen Ambiente verwirklicht.

Hier geht es nicht um die Wahl zwischen Bar oder Restaurant, Tanzfläche oder Tisch – alles ist an einem Ort vereint. Der Abend beginnt mit einem erstklassigen Drink an der Bar, führt weiter zum Dinner mit raffinierten Speisen von Haubenkoch Felix Albiez und kann schließlich mit tanzbaren Beats in der Club-Lounge ausklingen. Eine Neuinterpretation der After-Work-Kultur, die der Wiener Innenstadt frischen Schwung verleiht.

Maritimes Flair

Für das außergewöhnliche Designkonzept des Lokals zeichnet erneut Yacht-Designer Ben Julian Toth verantwortlich. Warme Holztöne, Echtleder und Onyx-Marmor verleihen dem Raum eine edle Note, während eine aufwendige Beleuchtungstechnik für wechselnde Stimmungen sorgt. Eine KI-gestaltete Wandtapete mit floralen Motiven ist der optische Eyecatcher und lädt zum Entdecken neuer Details ein.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Tanzbar im Untergeschoss gelegt: Hier kombiniert Toth samtige Violett-Töne mit dunklem Holz und einer Lichtinstallation, die den Raum optisch vergrößert. Dank individueller Tischbeleuchtung und synchronisierter Steuerung kann jede Feier die perfekte Atmosphäre für sich selbst definieren.

Drinks und Kulinarik

Die Getränkekarte bietet eine große Auswahl an Signature-Cocktails, die internationale Aromen vereinen. Neben Klassikern wie Negroni oder Espresso Martini gibt es ausgefallene Kreationen wie den Pandan Daiquiri, die Mexican Pine Margarita oder den exotischen Thom Kha Cocktail mit Lemongras- und Kaffirnoten.

Auch kulinarisch wird mitgedacht: Die Sharing-Dinner-Karte kombiniert Aromen aus aller Welt und bringt hochwertige Zutaten aus Österreich mit internationalen Einflüssen zusammen. Vom handgeschnittenen Beef Tatar über Skrei in Bouillabaisse-Sud bis hin zu gefüllten Gnocchi mit Trüffel – die Speisen von Felix Albiez sind ebenso raffiniert wie unkompliziert.

Hotspot für Nachtschwärmer

Das Kleinod am Ring ist ein klares Bekenntnis zur gehobenen Barkultur und setzt neue Maßstäbe in der Wiener Gastroszene. Mit einer Auswahl von acht Resident-DJs, die für den passenden Soundtrack sorgen, wird der Standort ein Fixpunkt für stilbewusste Nachtschwärmer.

Die Eröffnung des Kleinod am Ring zeigte bereits, welches Potenzial in dem neuen Konzept steckt. Branchenkenner wie Ursula Arnold und Thomas Bokesz und Szenegänger wie Anna Posch oder Christoph Probst nutzten die Gelegenheit, sich durch die Cocktailkarte zu kosten und in das luxuriöse Ambiente einzutauchen. Die Botschaft ist eindeutig: Wien hat eine neue Adresse für unvergessliche Nächte.

(APA/red)