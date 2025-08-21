Katschberg lädt zum Genussfest „feinheimisch“

Am 6. und 7. September 2025 veranstaltet der Klimaberg Katschberg gemeinsam mit seinen Partnerbetrieben erstmals das „Klimaberg Genussfest feinheimisch“. Das zweitägige Festwochenende lädt zu regionaler Kulinarik, musikalischer Unterhaltung, Wanderungen und Familienerlebnissen – und markiert zugleich den Auftakt zur HoamART- und Herbstwandersaison.

Genussvolle Wanderungen und kulinarischer Abend

Der Samstag, 6. September, beginnt sportlich: Um 08:30 Uhr starten zwei geführte Wanderungen vom Dorfplatz Katschberg aus – zur Pritzhütte mit Wanderguide Markus sowie zur Gamskogelhütte mit Wanderguide Manfred. Die Touren führen durch die alpine Landschaft mit weiten Ausblicken und versprechen authentische Naturerlebnisse. Ab 11:00 Uhr stehen auf der Pritzhütte regionale Schmankerl im Mittelpunkt – begleitet von Musik und Almflair. Ein besonderes Ereignis folgt am Nachmittag: Der Ponyalm-Abtrieb beginnt gegen 14:00 Uhr, wenn die Ponys ihr Winterquartier ansteuern und von der Pritzhütte bis zur Katschberghöhe begleitet werden. Den Abschluss des Tages bildet ein festlicher Genussabend im Hotel „Das Katschberg ****S“. Ab 18:00 Uhr erwartet die Gäste ein regionales Gourmetmenü, begleitet von einem Aperitif und musikalischer Umrahmung durch die Marktkapelle Eberndorf-Kühnsdorf.

Familienprogramm und Kulinarikmarkt

Am Sonntag, 7. September, verwandelt sich die Katschberghöhe in einen Treffpunkt für Genießer und Familien. Rund um das Brauwirtshaus „Stamperl“ findet von 10:00 bis 18:00 Uhr ein umfangreiches Programm statt. Zentraler Bestandteil ist der Kulinarikmarkt mit regionalen Anbietern wie den Hinteregger Hotels, der Branntweinerhütte, Brugger Honig, Käsespezialitäten, dem Lärchenstadl und weiteren Betrieben. Auch das Stamperl selbst beteiligt sich mit Pizza, Pasta, Burgern, Bier und einer Grillstation. Bei Schlechtwetter übersiedeln Markt und Frühschoppen ins benachbarte Falkensteiner Cristallo bzw. ins Stamperl. Zum Abschluss des Genusstags findet um 17:00 Uhr eine große Tombola statt. Verlost werden unter anderem Restaurant- und Urlaubsgutscheine, Skipässe, Kinderpreise und Sachpreise. Lose sind während des Tages erhältlich. Der Eintritt ist frei, Verpflegung erfolgt auf eigene Kosten. Einige Kinderaktivitäten sind gegen einen kleinen Unkostenbeitrag zugänglich.

(PA/red)