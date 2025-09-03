Kandolhu präsentiert neue Ocean Pool Villen

Das exklusive Resort Kandolhu setzt mit den neu gestalteten Deluxe Ocean Pool Villen ein starkes architektonisches Zeichen. Jede der 120 Quadratmeter großen Unterkünfte vereint großzügiges Raumgefühl mit Privatsphäre: Schlafzimmer mit Panoramablick, ein lichtdurchflutetes Badezimmer samt freistehender Badewanne und weitläufige Terrassen schaffen eine luxuriöse Rückzugsoase.

Besonderer Blickfang sind die neuen 23-Quadratmeter-Pools, ergänzt durch Liegestühle, Sonnenschirm und die über dem Wasser schwebenden Hängemattensofas. So entsteht ein Ort, an dem sich Gäste zwischen tropischer Natur und Indischem Ozean entspannen können.

Vision des Resorts

„Unsere Vision war es schon immer, einen Ort zu schaffen, an dem Gäste sowohl vollkommen entspannen als auch tief inspiriert werden”, erklären die Geschäftsführer Claudio Stupan und Luciana Codiferro. Mit den erneuerten Villen will Kandolhu seinen Anspruch auf höchsten Komfort und Intimität weiter ausbauen.

Neben den architektonischen Neuerungen setzt das Resort weiterhin auf kulinarische Erlebnisse. Im Herbst 2025 gastieren internationale Spitzenköche wie Bernd Bachofer, Chef Justin und Theodor Falser im Olive Restaurant. Ihre Degustationsmenüs, jeweils begleitet von ausgewählten Weinen, machen Kandolhu zur Bühne für Haute Cuisine im Inselparadies.

Kandolhu gilt mit nur 30 Villen als eines der intimsten Resorts der Malediven. Paare schätzen den persönlichen Service, romantische Ausflüge sowie Tauch- und Schnorchel-Abenteuer im umliegenden Riff. Auch Gourmets kommen dank fünf Restaurants und einer bemerkenswert bestückten Minibar mit 30 Weinen auf ihre Kosten.

Infos: www.kandolhu.com

(PA/red)