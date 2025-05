Kaffeekultur trifft auf zeitgenössisches Konzept

Kaffee ist weit mehr als nur ein Getränk – er begleitet durch den Alltag, schafft Ruheinseln, inspiriert Gespräche und weckt Erinnerungen. Im Elias Coffee Shop in Wien soll dieser Zugang zum Kaffeegenuss in besonderer Weise gelebt werden. Direkt im Almanac Palais Vienna am Parkring gelegen, möchte das Café moderne Gastronomiekonzepte mit der traditionsreichen Wiener Kaffeehauskultur verbinden.

Historischer Rahmen

Der Elias Coffee Shop befindet sich im ehemaligen Palais Henckel, einem Ort mit starker historischer Prägung. Dieser Rahmen bildet die Kulisse für ein neu interpretiertes Kaffeeerlebnis, das sowohl auf Herkunft als auch auf Innovation setzt. Die Kaffeebohnen stammen von der tschechischen Rösterei Nordbeans, die Auswahl erfolgt in enger Abstimmung mit dem Team vor Ort. Ob klassischer Espresso, Wiener Melange oder moderner Filterkaffee – die Zubereitung erfolgt auf Designmaschinen der Marke „modbar“, die in Italien von Hand gefertigt werden.

Gesunde Ernährung

Neben der Kaffeekunst steht im Elias Coffee Shop ein ganzheitlicher Ansatz im Mittelpunkt. Basierend auf den fünf Tagesphasen – Think, Energize, Defend, Recover und Chill – bietet das kulinarische Angebot passende Speisen, die pflanzenbasiert und nährstoffreich sind. Die Speisen stammen aus der hauseigenen Bäckerei und wurden in Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten entwickelt. So soll zum Beispiel eine Linzer Torte mit roten Johannisbeeren und Mandeln das Denkvermögen fördern, während am Nachmittag Gebäck wie Zitronen-Mohn-Gugelhupf zur Entspannung beitragen soll.

Kaffeehausatmosphäre

Die Gestaltung des Coffee Shops orientiert sich an natürlichen Materialien und hellen Farbtönen. Klare Linien und goldene Details sollen eine moderne, aber warme Atmosphäre schaffen. Ergänzt wird das Ambiente durch Kunstwerke der österreichischen Künstlerin Kiki Kogelnik sowie durch eine neue Kooperation mit dem tschechischen Künstler Jan Bican, dessen Arbeiten sowohl im Innenraum als auch auf Verpackungen sichtbar sind. Wer jedoch keine Zeit für einen längeren Aufenthalt hat, kann Kaffeespezialitäten, frische Säfte und Snacks auch mitnehmen. In der warmen Jahreszeit steht zudem ein Schanigarten zur Verfügung – eine weitere Möglichkeit, den Kaffee im Freien zu genießen.

(PA/red)