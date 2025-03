Kärntens beste Bäcker- und Konditorlehrlinge gekürt

Bei den diesjährigen juniorSkills der Bäcker und Konditoren in Kärnten demonstrierten die besten Nachwuchstalente ihr Handwerk. Die Veranstaltung, die erstmals beide Disziplinen gemeinsam ausrichtete, unterstrich die enge Verbindung und den hohen Stellenwert der Ausbildung in der Region.

Präzision und Handwerkskunst

In der Fachberufsschule für Tourismus in Warmbad-Villach versammelten sich die talentiertesten Lehrlinge Kärntens, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmer mussten in verschiedenen Disziplinen ihr Können zeigen. Die Bäcker arbeiteten an Teigführungen, Flechttechniken und Brotsorten, während die Konditoren kunstvolle Torten, Modellierarbeiten, Pralinen und Dessertvariationen kreierten. Bewertet wurden sowohl Geschmack und Aussehen als auch handwerkliches Geschick, Kreativität und Effizienz. Bei den Bäckern gingen die Podiumsplätze an Verena Reinisch von der Hecher GmbH in Wolfsberg (1. Platz), Fabienne Nagele von der Bäckerei Bernd Joachim in Rosegg (2. Platz) und Stefan Brugger von der Bäckerei Pietschnigg Christoph in Gmünd. Die vordersten Plätze wurden bei den Konditoren von Jana Bachmann von der Warmbader ThermenHotel GmbH in Warmbad Villach (1. Platz), Alexander Schmidhofer von der Craigher GmbH in Friesach (2. Platz) und Lea Tamegger von der Röck & Röck OG in Launsdorf (3. Platz) besetzt.

Zukunft gesichert

Martin Vallant, Landesinnungsmeister der Bäcker in Kärnten, zeigte sich beeindruckt von den Leistungen und betonte, wie wichtig diese Talente für die Zukunft der Branche seien. Auch Paulus Fahrnberger, Innungsmeister der Konditoren, lobte die Innovationskraft und das handwerkliche Geschick der Nachwuchskräfte. Beide bedankten sich bei den Ausbildungsbetrieben und Sponsoren, die das Event unterstützt haben. Die Veranstaltung wurde von Landtagspräsident Reinhart Rohr, Landesrat Daniel Fellner und Landtagsabgeordnetem Hannes Mack begleitet, die den erfolgreichen Lehrlingen persönlich gratulierten.

(PA/red)