Japanisches Fine Dining auf den Malediven

Die Malediven stehen für türkisfarbenes Wasser, weiße Strände und luxuriöse Resorts. Doch neben dem klassischen Inseltraum entwickelt sich die Destination zunehmend zu einem Hotspot für Fine Dining. Mit der neuen „TARO Japanese Chef Series“ setzt das JW Marriott Maldives Resort & Spa nun einen besonderen Akzent: Am 28. Oktober 2025 eröffnet der japanische Spitzenkoch Fumio Yonezawa mit „A Taste of No Code“ die Reihe exklusiver Dinner-Erlebnisse.

Das Konzept ist schlicht und doch außergewöhnlich: Im Wine Room des Resorts serviert Yonezawa ein Omakase-Menü, das auf ein festes Korsett verzichtet. Stattdessen kombiniert er saisonale Zutaten zu fünf Gängen, die Präzision und Kreativität verbinden. Auf den Tellern finden sich Spezialitäten wie Thunfisch und Premium-Wagyu, minimalistisch inszeniert und zugleich poetisch interpretiert.

Ein Koch ohne Regeln

Yonezawas Werdegang liest sich wie eine kulinarische Reise über Kontinente. Erste Erfahrungen sammelte er in einer Trattoria in Tokio, bevor er nach New York ging und dort im Drei-Sterne-Restaurant Jean-Georges als erster japanischer Sous-Chef arbeitete. 2014 kehrte er nach Japan zurück, wo er 2022 sein Restaurant No Code eröffnete. Mit dessen Philosophie prägt er die Evolution der japanischen Haute Cuisine: eine Küche ohne starre Regeln, die Geschichten erzählt und östliche Essenzen mit westlicher Technik verbindet.

„Die Idee, Tradition und Moderne neu zu kombinieren, begleitet mich seit meinen Jahren in New York“, erklärt Yonezawa. „Umso mehr freue ich mich, diese Philosophie nun in der einzigartigen Kulisse der Malediven erlebbar zu machen.“

Luxus und Kulinarik im Shaviyani Atoll

Für das Resort ist die Kooperation ein weiterer Schritt, die gastronomische Bandbreite zu erweitern. General Manager Mohit Dembla betont: „Unsere Gäste erleben nicht nur ein Dinner, sondern die Geschichte hinter jedem Gericht – eingebettet in eine Umgebung, die Achtsamkeit und Genuss miteinander verbindet.“

Das JW Marriott Maldives Resort & Spa liegt im Shaviyani Atoll und vereint moderne Architektur mit maledivischer Gastfreundschaft. Neben erlesener Kulinarik stehen maßgeschneiderte Erlebnisse, exklusive Over-Water-Villen und die Ruhe tropischer Natur im Mittelpunkt. Mit der Premiere der „TARO Japanese Chef Series“ verschmilzt dieser Rahmen nun auch mit der feinen Handschrift japanischer Haute Cuisine.

(PA/red)