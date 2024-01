Italien will neue Regeln für Online-Bewertungen in der Gastronomie

Die italienische Tourismusministerin, Daniela Santanchè, will anonymen Online-Bewertungen für Hotels, Restaurants und Lokale den Garaus machen. Laut Santanchè könne man, im Schatten der Anonymität, “eine negative Bewertung abgeben, ohne jemals in einem bestimmten Restaurant gegessen zu haben”, was durchaus Gefahren birgt. So könnten beispielsweise Online-Bewertungen zu verleumderischen Zwecken instrumentalisiert werden.

Vor allem bei Hotelbuchungen würden viele Reisende Gewicht auf Bewertungen anderer Gäste legen und könnten so zum Erfolg oder Ruin eines Unternehmens einen maßgeblichen Beitrag leisten. Durch eine verpflichtende Identifizierung von Personen, die eine Bewertung abgeben, erhofft sich die Ministerin ein Ende diffamierender Rezensionen.

