ITA Airways wendet Streik nach Einigung mit Gewerkschaften ab

Die italienische Fluggesellschaft ITA Airways hat sich am Mittwochabend mit den Gewerkschaften auf eine Lohnerhöhung für das Personal geeinigt und damit den drohenden ersten Streik seit Aufnahme des Flugbetriebs im Jahr 2021 abgewendet. Die Vereinbarung sieht eine Angleichung der Gehälter für das Boden- und Flugpersonal an die der europäischen Fluggesellschaften vor, wie der Filt-Cgil-Gewerkschaftsvertreter Fabrizio Cuscito in einer Erklärung betonte.

Anfang Februar hatten die Gewerkschaften bei der Nachfolgegesellschaft des ehemaligen Monopolisten Alitalia, die rund 3.600 Beschäftigte hat, mit einer vierstündigen Arbeitsniederlegung am 28. Februar gedroht, nachdem das Unternehmen die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Gehälter verzögert hatte. Sie hatten die Regierung zum Eingriff aufgefordert.

Rom verhandelt mit der AUA-Mutter Lufthansa über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an ITA Airways. Die Lufthansa hatte im Jänner angekündigt, zunächst einen Minderheitsanteil an ITA kaufen zu wollen mit der Option, unter bestimmten Konditionen später die Airline ganz zu übernehmen. Insidern zufolge geht es um einen Anteil von 40 Prozent, für den die Lufthansa 200 bis 300 Mio. Euro bezahlen will.

Die ITA Airways war im Oktober 2021 als inoffizielle und deutlich verkleinerte Nachfolgerin der Alitalia an den Start gegangen, die in der Coronakrise endgültig aufgeben musste. Das Unternehmen hat seither ausschließlich Verluste eingeflogen und musste weiter vom Staat gestützt werden, was die EU genehmigt hat. Sie hat in ihrem Stammland Italien einen Marktanteil von rund 20 Prozent.

APA/Red.