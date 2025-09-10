Im Himmelbett von Kaiserin Maria Theresia

Wo einst Kaiserin Maria Theresia mit ihrer Großfamilie residierte, lädt heute die Grand Suite im Osttrakt von Schloss Schönbrunn zum Träumen ein. Für kurze Zeit gibt es das imperiale Arrangement mit 30 Prozent Nachlass – samt Frühstück im Parkhotel Schönbrunn und Blick auf die Gloriette.

Schlafen wie die Regentin

Die 167 Quadratmeter große Suite vereint Prunk und Moderne: zwei Schlafzimmer mit Himmelbett, zwei Bäder, ein Salon, Esszimmer und Küche. Nachts, wenn die Besuchertore geschlossen sind, entfaltet sich besondere Stimmung: Der Blick auf den stillen Schlosspark gibt Gästen das Gefühl, Teil der kaiserlichen Geschichte zu sein.

Die Details des „Imperial Deals“: Übernachtung für zwei Personen ab 890 Euro, buchbar noch bis 19. Oktober 2025 für Aufenthalte bis 31. Jänner 2026. Infos unter: www.austria-trend.at

Maria Theresias private Seite

In Anekdoten ist zu hören, dass Maria Theresia ihr Ehebett mit Franz Stephan von Lothringen nicht nur für Pflichten des Hofes, sondern auch für ein ausgeprägtes Familienleben nutzte. Manche Schloß-Guides erzählen augenzwinkernd, dass die Kaiserin strenge Moral predigte, aber im Schlafzimmer durchaus lebensfroh war.

So mischen sich im heutigen Übernachtungserlebnis luxuriöse Hotelstandards mit einer Prise höfischer Dienstauffassung. Wer in der Grand Suite einzieht, schläft nicht nur unter Stuck und Seide, sondern auch in Räumen, die Geschichten von Macht, Leidenschaft und einem bedeutsamen Kapitel österreichischer Geschichte erzählen. Schlossgästen bietet sich nun die Gelegenheit, ihr eigenes Skript zu schreiben.

