Il Mare: Wiens erste Pizzeria feiert Jubiläum

Als Pasquale Tavella 1975 in der Zieglergasse 15 die Türen des Il Mare öffnete, schrieb er Stadtgeschichte: Es war die erste Pizzeria Wiens. Fünf Jahrzehnte später ist das Restaurant nicht nur eine Institution in der heimischen Gastronomie, sondern weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Gäste aus aller Welt kommen eigens nach Wien, um die berühmte Pizza oder das Bistecca Fiorentina aus dem Holzofengrill zu genießen.

50 Jahre Il Mare

Von Anfang an setzte Tavella auf ein Rezept, das bis heute trägt: authentische italienische Küche, ausgesuchte Zutaten aus der Heimat und ein Ambiente, das den Gästen ein Stück Italien näherbringt. Schon früh wurde das Lokal aufgrund des großen Zuspruchs mehrfach erweitert. Heute bietet es Platz für rund 100 Personen, im Sommer ergänzt durch einen Schanigarten mit weiteren 40 Sitzplätzen.

Nach dem Tod des Gründers im Jahr 2016 führt Tochter Grazia Tavella-Sevilmis den Betrieb mit großem Engagement weiter. „Das Wichtigste ist, dass sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen“, betont sie. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit Jahrzehnten Teil des Teams – und für Stammgäste längst vertraute Gesichter.

Kulinarische Highlights

Das Il Mare ist nicht nur für seine Pizzen im Holzofen bekannt, sondern auch für Fischgerichte und toskanische Fleischspezialitäten. Die Bistecca Fiorentina gilt als kulinarisches Aushängeschild, das sogar bis nach New York empfohlen wird. Zahlreiche Auszeichnungen belegen den hohen Stellenwert des Hauses, darunter der „Premio Ospitalità Italiana“, der Il Mare als beste Pizzeria Wiens ehrte.

Auch die Gästeliste liest sich wie ein Stück österreichische Zeitgeschichte: Persönlichkeiten aus Sport, Theater, Politik und Film sind regelmäßig zu Gast, die Musiklegende Falco zählte einst zu den Stammkunden.

Seit dem 25-jährigen Jubiläum im Jahr 2000 hat sich das Restaurant kontinuierlich weiterentwickelt – mit Umbauten, Vergrößerungen und einer modernen Website. Trotz aller Neuerungen bleibt der Kern gleich: eine familiäre Atmosphäre und italienische Gastlichkeit, die seit 50 Jahren Menschen anzieht.

