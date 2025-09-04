Il Mare: Wiens erste Pizzeria feiert Jubiläum

Es gilt in Wien als das beste italienische Restaurant der Stadt. Völlig unspektakulär, dafür authentisch echt. Und – sie können die Pasta al dente. Gar nicht so häufig in der Millionenstadt mit hunderten italienischen Restaurants. Den Beweis, wie beliebt das Il Mare ist, lieferte der Traditionsbetrieb zu seinem 50-Jahr-Jubiläum am 25. August 2025. Hunderte Gäste folgten der Einladung und erinnerten sich an das erste Mal, als sie echte italienische Pizza in einem Wiener Restaurant genießen konnten.

Gründer mit Vision

Als Pasquale Tavella 1975 in der Zieglergasse 15 die Türen öffnete, schrieb er Stadtgeschichte: Er brachte die erste Pizzeria nach Wien – und musste sich in einer Zeit behaupten, in der Pizza noch Exotik bedeutete. Mit ausgesuchten Zutaten, einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und charmanter Gastfreundschaft schuf er als Vaterfigur des Hauses eine Institution, die bis heute überlebt. Nach seinem Tod im Jahr 2016 führt Tochter Grazia Tavella-Sevilmis das Erbe fort.

Die Gastronomin, selbst dreifache Mutter, steht seit fast zehn Jahren am Ruder und hat das Haus mit sicherer Hand weiterentwickelt. Sie setzt weiterhin bewusst auf römische Pizza: dünn, knusprig, stabil – nicht so weich wie der neapolitanische Stil, der vielerorts im Trend liegt, und sie liegt besser im Magen. Dazu kommen Mozzarella und Käsewaren, die wöchentlich direkt aus Italien angeliefert werden. Alle Zutaten stammen ausschließlich aus Italien – und das schmeckt man.

Auch bei Pasta ist der Anspruch hoch: Im Il Mare kommen die Nudeln verlässlich al dente auf den Tisch. Dazu gesellt sich ein umfangreiches Fisch- und Meeresfrüchte-Angebot – von Vongole bis Thunfisch-Tatar. „Unser Fisch kommt frisch aus Italien, zwei- bis dreimal pro Woche. Wenn es keinen Frischfang gibt, dann gibt es eben keine Muscheln. Unsere Gäste akzeptieren das – weil sie wissen, dass Qualität Vorrang hat“, betont Sevilmis.

Auf weitere 50 Jahre

Ob Bistecca Fiorentina vom Grill oder saisonale Zutaten wie Steinpilze: Die Karte bleibt in Bewegung, ohne das Herzstück des Lokals zu verlieren. Grazia Sevilmis denkt langfristig: Es macht ihr Freude, das Il Mare in die Zukunft zu führen. Und vielleicht übernimmt eines ihrer drei Kinder später einmal das Geschäft.

Damit ist die Perspektive klar: Das Il Mare hat die besten Chancen, auch in 50 Jahren noch zu bestehen – als Familienbetrieb mit Charakter, der Wien ein Stück Italien schenkt.

Webseite: www.ilmare.at

