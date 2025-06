Hyatt setzt auf Kundentreue im 5-Sterne-Segment

Mit gezielten Angeboten für World of Hyatt-Mitglieder wirbt die internationale Hotelgruppe aktuell um reisefreudige Stammgäste in der EMEA-Region. Der Fokus liegt dabei auf exklusiven Destinationen und markenspezifischen Highlights – stets mit inkludiertem Frühstück und attraktiven Mitgliederrabatten.

Highlight-Angebote

Zu den teilnehmenden Häusern zählt das La Zambra Resort an der Costa del Sol (Spanien), ein stilvolles Hideaway der Unbound Collection mit Michelin-Empfehlung, großem Spa und vier Restaurants. Zwischen Marbella und Málaga gelegen, setzt das Resort auf andalusischen Charme und moderne Ästhetik.

In Katar präsentiert sich das Andaz Doha als urbanes Luxusdomizil in der West Bay. Großzügige Apartments mit bis zu drei Schlafzimmern und voll ausgestatteter Küche richten sich an Langzeitgäste mit gehobenem Anspruch – inmitten von Dohas Skyline, nahe Botschaften und Designshops.

Das Hyatt Place Taghazout Bay in Marokko spricht vor allem Ruhesuchende und sportlich Aktive an. Direkt an der Atlantikküste gelegen, kombiniert das Hotel Meerblick, Kräutergarten und Zugang zu Surfspots – ergänzt um großzügige Zimmer oder Villen mit Pool.

Mit dem Me and All Hotel Flims (Schweiz) ist auch ein alpiner Rückzugsort Teil der Aktion. Das Designhotel in Graubünden bietet direkten Pistenzugang, Kino und preisgekröntes Interieur – eine Verbindung aus urbanem Stil und alpinem Lebensgefühl.

Mit Angeboten wie diesen zielt Hyatt klar auf die Bindung einer anspruchsvollen Reise-Kundschaft. Wer im 5-Sterne-Segment bucht, erwartet mehr als nur Komfort – Markenidentität, Flexibilität und persönliche Benefits werden zum entscheidenden Buchungskriterium. Gerade im internationalen Wettbewerb um Top-Gäste setzt das World of Hyatt-Programm damit auf den richtigen Hebel: Kundenbindung ist das A und O.

(PA)