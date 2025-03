Hotellerie-Ausbildung durch TUI Academy

Um jungen Menschen den Einstieg in die Berufswelt zu erleichtern, startet die TUI Care Foundation in Agadir das Projekt TUI Academy Morocco. In Kooperation mit dem Robinson Club Agadir wird ein zwölfmonatiges Intensivprogramm angeboten, das praxisnahe nach dem dualen Modell (2 Tage Theorie, 4 Tage Praxis) ausbildet.

Ausbildung in der Hotellerie

22% der Jugendlichen in Marokko sind arbeitslos. Besonders betroffen sind sozial benachteiligte Jugendliche ohne Zugang zu qualitativ hochwertiger Ausbildung. Nun sollen innerhalb von drei Jahren 300 dieser jungen Frauen und Männer im Alter von 17 bis 27 Jahren eine Berufsausbildung im Hotelleriebereich erhalten. Die Inhalte der Kurse reichen von Front Office über Küche bis hin zu Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit. Am Ende erhalten die Teilnehmenden ein Diplom und Chancen auf eine Anstellung im Tourismussektor. Die Hotellerie bildet in Marokko einen bedeutenden Wirtschaftszweig, da sie die kulturelle Vielfalt des Landes widerspiegelt. Mit erhebliche Investitionen in den Tourismussektor seitens der marokkanischen Regierung in den letzten Jahren, öffnen sich für die TUI Academy Besucher einige Türen im Hotellerie-Bereich.

TUI Academy

Die Initiative ist Teil des globalen TUI Academy Programms, das in zwölf Ländern umgesetzt wird. Die TUI Academy stellt weltweit fundierte theoretische Ausbildungen und praktische Berufserfahrung für den Tourismusbereich zur Verfügung. Angeboten wird das Programm neben Marokko in elf anderen Ländern, beispielsweise in der Dominikanischen Republik, Thailand, Kenia und Jamaika. Ziel ist es, junge Menschen aus benachteiligten Regionen zu stärken und gleichzeitig zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung lokaler Gemeinschaften beizutragen. Das Programm wird von der TUI Care Foundation umgesetzt. Diese unterstützt weltweit Projekte zur Förderung junger Menschen, zum Schutz von Natur und Umwelt und zur nachhaltigen Entwicklung von Urlaubsdestinationen. Dabei setzt sie auf Partnerschaften mit lokalen und internationalen Organisationen, um langfristig positive Veränderungen zu bewirken. Der Robinson Club Agadir stellt den jungen Marokkanern hierbei als Partner der TUI Care Foundation einen Bereich zur Berufsausbildung zur Verfügung.

