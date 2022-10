Hoteliers kritisieren: Politik habe wieder den Sommer verschlafen

Ein „radikaler Aderlass“ drohe, so die Hoteliervereinigung (ÖHV) in einer Aussendung. So meint der Präsident Walter Veit: „Verdrei- oder -vierfachte Energiekosten bringen auch gesunde Unternehmen ins Strudeln.“ Alexander Ipp, Vizepräsident der ÖHV, ergänzte: „Jedes Gespräch dreht sich nur mehr um steigende Kosten, schlechte Aussichten – und ratlos wirkende Politikerinnen und Politiker.“ Die Politik habe „wieder den Sommer verschlafen„.

Seine Kollegin Heike Ladurner-Strolz gibt die Richtung vor: „Jetzt voller Fokus auf Entlastung statt Streits über Heizstrahler und Sitzheizungen, wenn das westliche Wirtschaftssystem ins Wanken gerät.“ „Stützt die Stromerzeuger jetzt beim Gas-Einkauf, nicht erst irgendwann. Das hilft rasch und kostet einen Bruchteil der derzeitigen Subventions-Exzesse“, so der abschließende Appell von Walter Veit heute in einer Aussendung der Interessensvertreter.

APA/Red.