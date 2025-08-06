Hotel Panorama Royal geht ein Licht auf

Wer im Herbst Ruhe, Kraft und Inspiration sucht, findet im Hotel Panorama Royal in Bad Häring den perfekten Rückzugsort. Hoch über dem Tiroler Inntal gelegen, entfaltet das Haus seinen ganzen Charme besonders dann, wenn die Tage kürzer werden und man die Wärme des hauseigenen Spa so richtig zu schätzen weiß. Herzstück ist der neue Lichtraum „Lumina Vitalis“, in dem sich wohltuende Wärme, sanfte Lichtspiele und feine Sinneseindrücke zu einem Ort tiefer Regeneration verbinden – ideal, um Körper und Geist in den kühleren Jahreszeiten neue Energie zu schenken.

Wellness mit Tiefgang

Im Rahmen des hauseigenen „Our Way of Healing“-Konzepts ergänzt der Lichtraum das umfangreiche Wellnessangebot auf 7.500 Quadratmetern. Warme Holzwände, wohltuende Infrarotwärme, sanftes Lichtspiel, leise Wassergeräusche und feine Düfte schaffen eine Atmosphäre, in der Gäste entspannen und neue Kraft schöpfen können – perfekt für die ruhigen Herbstmonate.

Genuss und Ausblick

Neben den Panorama- und Solepools, der großzügigen Saunawelt und dem weitläufigen Park überzeugt auch die Küche: Die Gourmet-Halbpension, von Gault&Millau als beste Österreichs ausgezeichnet, und das mit drei Hauben prämierte Restaurant „Atelier Freund-Schafft“ servieren im Herbst saisonale Spezialitäten wie Kürbis, Wurzelgemüse, Wild und frische Kräuter.

Infos: www.panorama-royal.at

