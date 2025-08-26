Hotel Kaiser’s Hof erhält „Wedding Award“

Der Kaiser’s Hof in Straß im Straßertale (Niederösterreich) wurde vom internationalen Magazin LUXLife im Rahmen der „Global Wedding Awards“ zur besten Hochzeitslocation Österreichs 2025 gewählt. Ausschlaggebend für die Auszeichnung waren laut Jury unter anderem die individuelle Planung jeder Hochzeit sowie die professionelle und persönliche Betreuung durch das Team rund um die Betreiberfamilie Isabelle und Philipp Wimmer-Joannidis.

Kombination aus Tradition und Moderne

Der Veranstaltungsort befindet sich in einem historischen Anwesen mit Wurzeln im 18. Jahrhundert. Seit 2022 wird der Kaiser’s Hof von der Familie Wimmer-Joannidis geführt. Das Unternehmen versteht sich als Kombination aus modernem Gasthaus, Boutique-Hotel und Veranstaltungsort für unterschiedlichste Anlässe. Das LUXLife-Magazin beschreibt den Hof als Beispiel für eine gelungene Verbindung von traditioneller Architektur und zeitgemäßem Veranstaltungskonzept. Die Lage im ruhigen Straß im Straßertale, einem Ort im Weinviertel, sowie das historische Ambiente tragen laut dem Bericht zum besonderen Charakter des Hauses bei.

Individuelle Hochzeitsplanung

Ein zentrales Element der Auszeichnung war die Planung und Umsetzung von Hochzeiten, die laut der Jury besonders auf die Bedürfnisse der Paare abgestimmt sei. Im Kaiser’s Hof finden jährlich rund 40 Hochzeitsfeiern statt. Dabei wird laut den Betreibern besonderer Wert auf eine persönliche Betreuung und detaillierte Vorbereitung gelegt. Das Team übernehme dabei zahlreiche organisatorische Aufgaben und arbeite eng mit den Brautpaaren zusammen. Die Jury lobte insbesondere den hohen Qualitätsanspruch sowie das Engagement des gesamten Teams, das auch Eigenverantwortung und Teamgeist zeige.

Breites Angebot

Neben Hochzeiten richtet der Kaiser’s Hof auch Veranstaltungen für Firmenkunden und private Feiern aus. Die Kombination aus gastronomischem Angebot, Unterkunft und Eventlocation ermöglicht eine ganzheitliche Betreuung der Gäste. Die Auszeichnung durch das LUXLife-Magazin stellt für den Veranstaltungsort eine internationale Anerkennung dar. Der Kaiser’s Hof reiht sich damit unter die führenden Adressen für Hochzeitsfeiern in Österreich ein.

(PA/red)